Ce pensie militară ia Ilie Năstase, trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel: „Sunt gata să renunț la ea” EXCLUSIV

Ilie Năstase nu ia niciun moment în calcul vreo variantă prin care să renunțe la haina militară. Reporterii Playtech Știri au stat de vorbă cu fostul mare sportiv pe tema recentelor declarații ale ministrului Apărării, Angel Tîlvar, legate de maniera în care Ilie Năstase ar fi ajuns general cu două stele.

Ilie Năsate ia în calcul să renunțe la pensia militară? Care este motivul

Fostul prim lider mondial al tenisului profesionist masculin admite că a greșit atunci când a avut un limbaj nepotrivit la adresa unei jurnaliste care a dorit să afle mai multe lucruri pe tema recentului incident în urma căruia i s-a suspendat carnetul său de șofer, dar spune că lucrurile trebuie separate.

„Admit că am greșit față de acea jurnalistă și-mi cer public scuze. Însă nu văd vreo legătură cu modul în care am fost avansat de un fost șef de stat la gradul de general în urmă cu câțiva ani buni. Desigur, actualul ministru al Apărării este liber să facă ce declarații dorește. Și eu spun destule și mă aventurez uneori în domenii care nu țin neapărat de pregătirea mea strictă. Însă în chestiunea care mă privește direct nu găsesc niciun fel de necunoscute”, a precizat Ilie Năstase.

Năstase, copil de trupă de la șapte ani

El susține că de mic copil i-a plăcut foarte mult să îmbrace haina militară.

„Am fost copil de trupă de la vârsta de șapte ani. Nu știu despre alții cum și-au început cariera, dar la mine totul a început încă din copilărie. Eu am făcut istorie la clubul Armatei. Anii au trecut și m-am mândrit mereu cu uniforma militară.

Am fost trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel. Și am primit o pensie de 1.345 de lei! Toată lumea sare la gâtul meu că asta este o pensie specială. Dacă asta este considerată o pensie specială și încurcă pe cineva, sunt gata să renunț la ea.

Dacă ministrul Apărării îmi va cere asta, sunt gata să o dau înapoi! Dar nu și uniforma militară! Pe asta, nu! Și lumea trebuie să știe că, chiar dacă am fost avansat și am primit gradul de general, pensia nu mi s-a modificat. Mi s-a explicat că, fiind avansat la modul excepțional, voi beneficia doar de grad, nu și de bonificațiile sale materiale. M-am mirat, dar după ce am primit anumite explicații, am acceptat situația!”, ne-a mai spus Ilie Năstase.

Nu vede niciun motiv pentru care i-ar fi retras gradul de general

Pe de altă parte, Ilie Năstase spune că ține atât de tare la haina militară încât a stabilit deja că va fi înmormântat astfel îmbrăcat.

„Am vorbit deja cu soția mea și am rugat-o ca atunci când voi muri și voi fi dus la cimitir să mă îmbrace în uniforma de general. Aceasta este pentru mine cea mai mare cinste, să port haina militară! Am stabilit aceste detalii de ceva vreme!”, a mai indicat Ilie Năstase, pentru Playtech Știri.

El mai spune că avansarea sa la gradul de general-maior, produsă în 2008, printr-o decizie a președintelui Traian Băsescu, a fost una meritorie.

Actualul ministru susține că ar putea deschide „Cutia Pandorei”

La rândul său actualul ministru al Apărării a declarat recent după ce presa a anunțat că Ilie Năstase a fost iar surprins conducând băut, fiindu-i suspendat carnetul pentru 90 de zile și plătind o amendă consistentă, că va analiza modul în care acesta a devenit general.

„O să am o discuție cu colegii mei de la minister despre asta, dar la acest moment vă spun sincer că nu m-a preocupat. Maniera în care domnia sa a devenit general este una discutabilă, care poate suferi discuții sau poate suferi analize. Un om care ocupă un grad cu o asemenea anvergură are obligația ca în permanență să pună în acord felul în care se raportează la ceilalți cu statutul pe care îl are. Eu îi sunt recunoscător pentru ceea ce a realizat ca sportiv, nu sunt de acord, în schimb, cu comportamentul”, a precizat cu acea ocazie Angel Tîlvar.

Despre noul ministru al Apărării presa a scris pe larg, de la începutul lunii noiembrie, că s-ar fi folosit de unii angajați ai Muzeului Vrancei pentru a-și redacta lucrarea de doctorat. Pe numele acestuia ar exista de mai bine de doi ani și jumătate un dosar trimis Parchetului, care însă a rămas până astăzi în custodia procurorilor vrânceni.