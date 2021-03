Ce pensie jenantă are Mirabela Dauer. Câți bani ia după o viață pe scenă

Mirabela Dauer este una dintre cele mai cunoscute, mai îndrăgite și mai talentate cântărețe de muzică ușoară pe care le are țara noastră. Are peste 1000 de cântece în repertoriu, peste 40 de albume, concerte în toată lumea și este declarată ca fiind una dintre cele mai bune voci ale ultimilor 50 de ani. Nu există român care să nu știe cel puțin trei melodii de-ale sale, de aici și rezultatului unui top 5 al celor mai iubiți români, unde îndrăgita artistă și-a făcut loc. Cu toate acestea, veniturile sale din partea statului sunt infime. Pensia vedetei sfidează legile firescului.

După 58 de ani de carieră, Mirabela Dauer primește o pensie de la stat și una specială. Artista a recunoscut într-un interviu, la un moment dat, că banii primiți lunar nu ajung nici măcar la 1.000 de lei:„760 de lei este pensia mea, dar nu mă plâng. Nu e normal, dar nu am ce face. Sunt la ţară bătrâni care au 100 de lei. M-am născut în ţara asta, iubesc România, dar păcat că este locuită”, declara interpreta.

Acum, ea susține că are o pensie de 1.3000 de lei, suplimentată cu una de merit pe care o primește din perioada în care a guvernat Victor Ponta. Vedeta nu a spus la ce sumă ajunge.

„Am avut o pensie de doi bani, dar domnul Ponta – mă rog în fiecare zi pentru sănătatea lui – este singurul care s-a gândit la artiști și ne-a ridicat pensia. Datorită acestei pensii de merit, am putut să îmi plătesc spitalul. Nu este imensă, nu o car cu sacul, dar datorită acestei pensii eu am putut să plătesc analizele. Îi mulțumesc dimineața, la prânz și seara pentru că am putut fără să cerșesc!”, a declarat solista.