Ce pensie încasează lunar Monica Tatoiu, după ce a avut 10.000 de euro pe cartea de muncă. Chiar ea a făcut publică suma

Monica Tatoiu are o viață frumoasă și stă mai mereu plecată prin vacanțe. Este normal, mai ales pentru cât a muncit de-a lungul anilor. Femeia de afaceri a menționat într-un interviu că nu a acceptat să muncească la negru, că salariul ei a pornit de la 600 de dolari și a ajuns chiar și la 10.000 de euro. Pensia este pe măsură.

Ce a mai rămas după o carieră impresionantă? Monica Tatoiu încasează o pensie mare

Monica Tatoiu s-a născut în Bocșa Montană, o localitate din Banat.

A condus compania de cosmetice Oriflame România din anul 1996 până în 2008.

A devenit doctor în matematică la Universitatea din Iași în 1990.

„Am avut bani foarte mulți, doar că familia. Și asta nu înțeleg astăzi părinții cu bani din România. Dacă familia are bani și tu vrei ca banii pe care îi faci ca părinte să nu fie risipiți de odrasla ta, trebuie să-l înveți de mic să muncească, chiar dacă tu-ți permiți să-i dai bani ca el să nu muncească”, declara femeia de afaceri într-un interviu pentru Antena Stars.

Începutul garantat de familie și continuat de aceasta a dus-o pe culmi, astfel că la 64 de ani poate spune că duce o viață departe de grija zilei de mâine. Nu a avut niciodată probleme financiare și nici nu va avea curând, denotă dintr-o declarație recentă în care a dezvăluit ce pensie primește de la stat.

„Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a mărturisit Monica Tatoiu.

Superstiția pe care o are legată de prosperitatea financiară

„Întotdeauna când am obținut ceva ușor, inclusiv niște bani găsiți pe stradă pe care nu i-am dus la biserică, am pierdut de două sau trei ori suma respectivă. Întotdeauna când ești om încerci să obții maximum cu minimum de efort, este omenește. Întotdeauna lucrurile pe care le-am obținut ușor, le-am pierdut repede, deci asta am învățat.

Întotdeauna când, de exemplu, aveam o superstiție, dacă e luni și dacă e prima zi a lunii, nu dau bani, că înseamnă că pierzi bani toată luna, deci facturile nu le plătim niciodată în prima zi a lunii”, a mai spus aceasta.