Monica Tatoiu, pensie imensă! Primește într-o lună mai mulți bani decât alții într-un an

Pensionara de lux a României, cum este cunoscută Monica Tatoiu, a vorbit deschis despre pensia pe care o primește de la statul român. Suma nu este deloc de neglijat, dar nici contribuțiile ei la stat nu au fost cele ale unui muncitor obișnuit, ținând cont de faptul că ultimul salariu încasat este unul foarte mare.

Monica Tatoiu are o pensie imensă

Monica Tatoiu este obișnuită cu viața de lux. Când nu este invitată pe la vreo emisiune de televiziune, pensionara pleacă în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, unde se relaxează alături de soțul ei. Chiar și pandemia de coronavirus a prins-o pe o insulă îndepărtată, unde a rămas pe tot tot parcursul pandemiei.

S-a ținut departe de pericolul adus de noul virus, iar pensia ei a ajutat-o foarte mult să trăiască o viață de lux chiar și departe de țară. Invitată într-o emisiune, Monica Tatoiu a vorbit despre ultimul ei salariu încasat, dar și despre pensia pe care i-o aduce poștașul în fiecare lună.

Ultimul său salariu a fost de 10.000 de euro, iar contribuțiile la stat au fost pe măsură

„Am o pensie de 12.000 de lei de la statul roman si nu din aia speciala, pentru ca mi-am platit mereu taxele si impozitele si nu am acceptat sa fiu platita la negru”, a marturisit Monica Tatoiu, la o emisiune TV, conform viva.ro. „Eu am inceput cu 600 dolari si am terminat cu 10.000 euro pe cartea de munca”, a mai adaugat ea.

Monica Tatoiu a fost directorul unei companii mari de cosmetice, iar acest lucru i-a adus venituri substanțiale. În prezent, trăiește într-o vilă de 2,5 milioane de euro, în București, foarte securizată. Pensionara de lux este recunoscută pentru faptul că își face shopping-ul în Statele Unite și prin toate țările prin care se plimbă. Cu toate acestea, fosta profesoară de matematică a recunoscut că îi place să vâneze reducerile importante de peste hotare.