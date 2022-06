Ce pensie ia mama lui Dragoș Dolănescu în Costa Rica. Margarita Valenciano a fost medic

Este incredibil ce pensie ia mama lui Dragoș Dolănescu în Costa Rica. Margarita Valenciano, femeia cu care Ion Dolănescu îl are pe Dragoș cu ea, a fost medic o viață întreagă. De cealaltă parte, celalaltă femeie din viața lui Ion Dolănescu, mama lui Ionuț Dolănescu, Maria Ciobanu, se plângea că are o pensie de doar 1200 de lei după 40 de ani de muzică.

Mulți dintre artiștii români au pensii mici, la limita supraviețuirii. Spre exemplu, Maria Ciobanu s-a plâns cu ceva timp în urmă că primește lunar doar 1.200 de lei, după patru decenii de scenă.

Astfel, Dragoș Dolănescu a dezvăluit că tatăl lui, regretatul solist Ion Dolănescu, s-a zbătut, în perioada 2000-2004, cât a fost deputat, ca artiștii să beneficieze de un ajutor lunar, de la Stat. Dragoș a mai vorbit și despre situația financiară a mamei lui, Margarita Valenciano, medic pensionar, în Costa Rica.

În timp ce Maria Ciobanu susține că primește 1.200 de lei pensie, ceea ce înseamnă circa 340 de dolari, pentru activitatea muzicală din România, Dragoș Dolănescu a mai dezvăluit cât primește mama lui, Margarita Valenciano, pensionară la rândul ei.

”Mama a fost doctor, în Costa Rica, a studiat Medicina la Cluj. De Ion Dolănescu a fost îndrăgostită pe când era studentă în România, perioadă în care m-am născut. Mama are o pensie de aproape 800 de dolari, dar, la cei 68 de ani ai săi, este încă o femeie în putere, mai ajută oamenii, în situații de urgență, și ca medic voluntar.

Eu, ca fiu mai mare, am grijă să nu-i lipsească mamei nimic, locuim în Costa Rica vizavi, cu locuințele. Este de datoria mea să am grijă de ea. Acum sunt cam răcit, iar mama îmi trimite printr-o vecină medicamente, mă verifică la telefon dacă le-am luat, acum ea are grija mea”, a mai spus Dragoș Dolănescu, conform sursei citate mai sus.