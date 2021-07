Ce pensie europarlamentară are Gigi Becali. Suma încasată lunar e frumușică

Gigi Becali face dezvăluiri cu privire la ce se petrece în viața lui, după o bună perioadă în care a stat departe de lumina reflectoarelor.

Latifundiarul din Pipera a devenit primul român cu pensie europeană și va primi luna o sumă mai mult decât decentă.

Gigi Becali este primul pensionar european din România. Patronul FCSB a fost europarlamentar în perioada iunie 2009 – decembrie 2012.

Pentru că luna trecută a împlinit 63 de ani, Gigi Becali a fost întrebat de către oficiali ai Parlamentului European dacă dorește să beneficieze de pensie în urma funcției pe care a deținut-o.

Astfel, lunar în conturile latifundiarului vor intra 2.500 de euro pensie de la Parlamentul European. Gigi Becali a fost europarlamentar, iar din 2012 până în 2013 a fost membru al Parlamentului României, motiv pentru care, atunci când va împlini vârsta de 65 de ani, el va încăsa încă 4000 de euro pensie.

Gigi Becali a povestit ce se mai întâmplă în viața lui, spunând că se trezește în fiecare zi la ora 6, după care merge la Palat.

La prânz obișnuiește să doarmă câteva ore, după care stă în grădină, acolo unde mănâncă fructe, iar la ora 20:00 merge la rugăciune, la biserică.

De când a dispărut din atenția publică, Gigi Becali spune că singurul domeniu care îl interesează este fotbalul. E la curent cu ultimele știri, însă atunci când merge acasă se deconectează de tot și nici măcar nu are un televizor.

În plus, a mai spus el, nu își încarcă mintea cu „tot felul de prostii”.

El a vorbit recent și despre noul lot construit la FCSB pentru sezonul 2021-2022. El a decis să mizeze pe tinerele talente din Academia FCSB.

Alexandru Musi are 17 ani, iar Gigi Becali îi prevede un viitor strălucit.

Noul sezon de Liga 1 începe pe 15 iulie, la ora 20:30 cu primul meci al etapei între FCSB și FC Botoșani.

După ultimele achiziții, lui Gigi Becali i s-a propus un alt jucător important: Deian Soresc, cel care i-a salvat pe dinamoviști de la retrogradare.

„Ce să fac cu Sorescu? Avem dubluri pe fiecare post. Nu mai am treabă. Nu mă mai interesează niciun jucător! Ce să mai fac cu ei? Avem o strategie, nu te joci așa. Eu stau liniștit acum.

Am riscat și eu, când am luat tineri. Acum se văd roadele. Puteam să iau și eu jucători de 28 de ani și luam campionatul, dar și așa am pierdut la limită. Nu mai riscăm. Trebuie avem grijă, să ne acoperim, ca să nu ne înghețe picioarele”, a declarat Becali pentru GSP.