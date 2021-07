Gigi Becali, în extaz datorită unui jucător de fotbal. Cine i-a făcut inima să bată mai tare

Gigi Becali se laudă cu noul lot construit la FCSB pentru sezonul 2021-2022. După ce a făcut mai multe achiziții, finanțatorul a decis să mizeze și pe tinerele talente din Academia FCSB. Așa se face că, în aceste zile, Gigi Becali vorbește la superlativ despre un mijlocaș de doar 17 ani. Crescut în pepiniera FCSB, tânărul Alexandru Musi, este cartea pe care a ales latifundiarul din Pipera să joace.

Pe 15 iulie se dă startul noului sezon 2021-2022 din Liga 1. Gigi Becali, așa cum a tot declarat în ultima vreme, spune că are un lot puternic acum și că este convins de câștigarea titlului. A făcut destule achiziții în perioada de mercato, dar a decis să meargă și pe mâna unor jucător tineri. Majoritatea vin de la pepiniera FCSB, din Academia roș-albaștrilor.

Este și cazul unui tânăr mijloaș de 17 ani, care a avut doar două meciuri în sezonul trecut. Alexandru Musi este văzut de Becali ca un jucător de viitor, comparându-l cu Octavian Popescu. Deși nu a arătat prea multe, Gigi Becali este încrezător în capacitățile tânărului Musi, declarând:

Noul sezon de Liga 1 începe joi, 15 iulie, de la ora 20:30 cu primul meci al etapei între FCSB și FC Botoșani. Deși pare un meci ușor, datele arată că botoșenenii au făcut mari probleme echipelor favorite la titlu ca FCSB, CFR Cluj și, mai nou, Universitatea Craiova. După ultimele achiziții, lui Gigi Becali i s-a mai propus un jucător important.

Este vorba de dinamovistul Deian Sorescu, „locomotiva” care i-a salvat pe dinamoviști de două ori la rând de la retrogradare. Aceleași surse spun că Becali a refuzat achiziția căpitanului dinamovist, spunând cu nu are ce să facă cu el.

„Ce să fac cu Sorescu? Avem dubluri pe fiecare post. Nu mai am treabă. Nu mă mai interesează niciun jucător! Ce să mai fac cu ei? Avem o strategie, nu te joci așa. Eu stau liniștit acum.

Am riscat și eu, când am luat tineri. Acum se văd roadele. Puteam să iau și eu jucători de 28 de ani și luam campionatul, dar și așa am pierdut la limită. Nu mai riscăm. Trebuie avem grijă, să ne acoperim, ca să nu ne înghețe picioarele”, a declarat Becali pentru GSP.