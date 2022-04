Ce pensie colosală are Elena Merișoreanu. În sfârșit, a divulgat suma exactă!

Într-un intreviu acordat emisiunii La Măruță, interpreta de muzică populară Elena Merișoreanu a vorbit deschis despre viața sa. Cunoscuta artistă a povestit despre copilărie, despre cariera ei, dar și despre pensia pe care o primește, după îndelungata activitate pe scenă. Elena Merișoreanu a vorbit și despre căsnicia cu soțul ei, un om pe care spune că l-ar alege iar dacă ar fi să o ia de la capăt, cu toate că a fost și înșelată.

Elena Merișoreanu a povestit despre copilăria sa, dar și despre momentul în care a dat concurs pentru un post în Ansamblul ,,Ciocârlia”. A luat concursul, însă din cauza faptului că nu avea 18 ani, ci 16 ani, nu a fost angajată.

„Tatăl meu era om bun, niciodată nu m-a bătut. Mama mă mai ciupea. Când să mă angajez la Ansamblu, în fiecare azi, timp de trei săptămâni, era aceeași problemă: eram întrebată: când vine tatăl tău cu buletinul? Eu am spus: am buletinul la mine, dar am 16 ani, mințisem că am 18 ani. Eu plângeam”, a povestit artista.

Elena Merișoreanu a vorbit deschis despre căsnicia cu soțul ei, fost general în armată. Ea a dezvăluit și ce pensie are ea și soțul ei, susținând că este mulțumită.

„Eu eram logodită cu cineva, când l-am cunoscut cu soțul meu. Dar am avut cumpene și am vrut să mă despart. M-am simțit înșelată, chiar cu colegele mele, cu una dintre ele am fost prietenă bună. Am invitat-o la cină.

Mă duc în bucătărie și iau un cuțitaș, i-am zis: ascultă, fă, eu te consideram prietena mea și tu erai cu bărbatul meu! S-a ridicat de pe scaun și mi-a zis: auzi, bine că am fost eu și nu a fost alta, că eu am avut grijă de el! Ne-am luat în brațe și ne-am pupat. Soțul meu are pensie mare, dar și eu am. Eu am 5000 de lei pensie, iar el aproape 20.000 de lei.”, a spus Elena Merișoreanu.