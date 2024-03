Ce pensie are Sorin Oprescu. Românii se vor revolta, suma e colosală

Personaj controversat, fost primar general și medic, Sorin Oprescu a dat statul român în judecată. Dar, deși fugar în Grecia, fostul primar a reușit să câștige acest proces. Citește mai departe și află ce pensie are Sorin Oprescu.

Toată lumea îl știe pe fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, precum și dosarul în care acesta era acuzat de corupție. Ba mai mult, în urmă cu doi ani, instanțele de judecată emiteau și o sentință pe numele acestuia, de 10 de închisoare.

Numai că lucrurile aveau să se complice odată cu decizia acestuia de a fugi în Grecia, unde avea să fie arestat preventiv, fostul edil spunând la acel moment că, de fapt, nu ar fi fugit ci „îmi făceam visul de o viaţă întreagă”.

„Eu nu am fugit nicăieri. Eram aici (în Grecia – n.red.), îmi făceam visul de o viaţă întreagă că atunci când o să ies la pensie o să pot să-mi petrec liniștit zilele pe care le mai am, câte Dumnezeu or fi ele, dar în liniște şi într-o sănătate aparentă, că toţi ne aflăm într-o stare de sănătate aparentă.

Eram acasă în apartamentul pe care l-am închiriat. Îmi definitivam formele de rezidență începute în urmă cu 6 luni. M-au găsit acasă. Nu m-am ascuns, nu am fugit.

Cum să fug? Pentru ce, când tot procesul a fost o mascaradă? Am trăit cu speranța că poate într-adevăr se dorește să se afle adevărul.”, declara în 2022, Sorin Oprescu.