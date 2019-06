Ce pensie are Miron Cozma. ANAF reține jumătate din banii fostului lider al minerilor din Valea Jiului

Miron Cozma a dezvăluit ce pensie are, în direct la un post de televiziune. Fostul lider sindical al minerilor din Valea Jiului s-a arătat nemulțumit de faptul că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) îi reține jumătate din banii pe care îi primește de la stat și a precizat că trăiește din „respectul oamenilor.”

Jumătate din pensia lui Miron Cozma ajunge la ANAF

Miron Cozma a fost lider sinfical al minerilor din Valea Jiului, de profesie subinginer minier. El a fost condamnat, în 1999, la 18 ani de închisoare cu executare, pentru infracțiunile comise la Mineriada din anul 1991, dar a fost grațiat de fostul președinte Ion Iliescu în 2004.

În 2005, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru Mineriada din 1999. Sentințele s-au contopit și a rezultat o pedeapsă de 13 luni în închisoare. Miron Cozma a fost eliberat din închisoare pe 2 decembrie 2007, și a primit interdicția de a intra în Petroșani și București.

În 2017, a fost trimis din nou în judecată, alături de Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Virgil Măgureanu și alții, pentru infracțiuni contra umanității.

După ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului a stabilit că Miron Cozma este victimă a mineriadelor, s-a decis că acesta trebuie să primească lunar o pensie din partea statului român. Zilele trecute, el a vorbit la un post de televiziune despre suma pe care o primește de la stat. Ar fi vorba despre 7.000 de lei în fiecare lună, din care jumătate ar merge la ANAF.

„Trăiesc din respectul oamenilor. 20 de ani, 3 luni și 18 zile am lucrat în subteran 100 %. Am 17 ani lucrați la suprafață și 11 ani de închisoare. (…) În trecut câștigam 4800 lei, după recalculare, 7000 lei ,după ce am fost la Casa Națională de Pensii. (…) ANAF-ul îmi reține jumătate din pensie. Deci eu încasez 3500 lei, bani în mână”, a declarat fostul lider sindical al minerilor din Valea Jiului.