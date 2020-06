Ce pensie are, de fapt, Dan Matei Agathon. Câți bani primește de la stat “ministrul Dracula”

Dan Matei Agathon, fostul ministru de Turism, s-a reetras din viața publică și trăiește din pensie, dar și din salariul de profesor. La cei 70 de ani, Dan Matei Agathon încasează o pensie lunară de 2.200 de lei, la care se mai adaugă și suma de 3.200 lei, primită de la universitatea la care predă.

Ce pensie are Dan Matei Aghaton

Dan Matei Agathon a fost o figură marcantă a politicii românești. Acesta și-a câștigat tutulatura de ”ministrul Dracula”, la începutul anilor 2000, atunci când a fost ministru al Turismului. El a fost inițiatorul celui mai ambițios proiect tursitic, și anume, crearea unui parc spectaculos, ”Dracula Park”, pentru care a primit o finanțare de 30 de milioane de euro. Dar parcul nu a fost finalizat niciodată.

În pofida eșecului imens, deputatul a continuat să ocupe funcții importante în diferite instituții ale statului, el fiind și secretar general și purtător de cuvânt al Confederației Patronale din România, dar și președinte al Federației Patronatelor din Turism și Servicii.

Câți bani primește de la stat

În prezent, la cei 70 de ani, Dan Matei Aghaton s-a retras din viața publică și își mai dorește să fie implicat în politică. În plus, apare pe micile ecrane extrem de rar și doar atunci când este vorba de turism. Fostul politician este pensionar și încasează lunar suma de 2 200 de lei. De asemenea, el esre și profesor la o universitate din București, de unde mai primește 3200 de lei pe lună. Potrivit ultimei declarații de avere, Dan Matei Agathon deține și două apartamente, o vilă, precum și o casă moștenită, în mediul rural.

Recent, acesta a fost invitat în cadrul unei emsiuni sportive, acolo unde moderatorul l-a întrebat dacă el crede în posibilitatea ca Borcea să revină finanțator la Dinamo, iar răspunsul fostului politician a stârnit hohote de râs:

“Sunt prieten apropiat cu Cristi și am suferit enorm pentru ce i s-a întâmplat. Nu, nu cred că mai revine la Dinamo. După cinci ani petrecuți în închisoare nu cred că îi mai arde de așa ceva, deși inima lui a rămas clar acolo. Are o grămadă de copii, nici nu mai știu câți mai are. Cred că are mai mulți copii decât are FCSB suporteri.”