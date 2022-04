Ce pensie ar avea soțul Elenei Merișoreanu: „Eu am pensia mare, soțul și mai mare, că a fost general în armată” EXCLUSIV

Artista își va petrece Sărbătorile Pascale la Șirineasa, în județul Vâlcea, acolo unde împreună cu soțul său și-au ridicat o vilă de vis, pe terenul unde s-a aflat casa socrilor săi. Elena Merișoreanu a mărturisit, în exclusivitate pentru Impact.ro, că este extrem de selectivă în ceea ce privește spectacolele. Aceasta susține că își poate permite să stea acasă, având o pensie mare, cât și soțul ei.

La 73 de ani, Elena Merișoreanu nu duce grija zilei de mâine, situație în care se află multe alte colege de scenă de ale sale. Artista, cu o carieră de invidiat în spate, a mărturisit pentru Impact.ro că are tot ce-i trebuie.

Din acest motiv, își permite să aleagă să mai cânte, selectiv, doar la câteva spectacole. Ea nu ne-a ascuns faptul că are o pensie suficient de mare, încasând de la stat suma de 2.000 de lei. Iar soțul său, fost general de armată, are o pensie și mai mare (n.r. pensia unui fost general variază între 13 si 18.000 de lei).

Am tot ce-mi trebuie, îi mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a dat mai mult decât am avut nevoie”, a declarat Elena Merișoreanu în exclusivitate pentru Impact.ro.

„Am fost la niște botezuri, nunți nu s-au făcut în post. Apoi mai am la sfârșitul lunii două spectacole în Italia, pentru Ziua Românilor. Selectez însă evenimentele, nu-mi mai arde să merg, am pensie mare, iar bărbatul meu una și mai mare. El e fost general.

Artista va petrece Sărbătorile Pascale în județul Vâlcea, unde împreună cu soțul său și-a ridicat o frumusețe de casă.

„Plecăm la țară la Vâlcea, apoi prin Ardeal. Avem condții foarte frumoase, casă nouă cu un etaj, făcută de noi. Acolo e locul de baștină al soțului. Stăm între Băbeni și Șirineasa. Casa e ridicată din temelii, cu trei băi. Dar nu stă nimeni acolo, nu am mai fost de anul trecut, am zis să fie acolo că nu știi ce se mai poate întâmpla.

În ceea ce privește pregătirea mesei de Paște, Elena Merișoreanu a mărturisit că fiecare are atribuțiunile sale:

Deși personal o duce foarte bine și se poate lăuda că are o familie realizată, artista și face însă griji din alte motive.

„Nu e bine deloc, sunt tare dezamăgită de tot ce se întâmplă în lume. Am plâns toată noaptea de ce se petrece în China. Să moară de foame închiși, să ia copiii de lângă părinți, să le ia casele. Sunt puși să distrugă omenirea.

Elena Merișoreanu nu ne-a ascuns nici faptul că și-ar dori să devină străbunică, motiv pentru care i-a cerut nepotului său în vârstă de 28 de ani să se însoare.

„Copiii sunt la casa lor. Nepotul cel mare lucrează în IT la o firmă mare, are 28 de ani. Știu eu, când îi spun să se însoare îmi zice că-mi bat joc de el, cum așa repede. Nepoata la fel, are 27 de ani”, a adăugat Elena Merișoreanu, care a primit un verdict crunt de la medici.