Ce pedeapsă a primit femeia care a atacat-o pe Mirela Boureanu Vaida. Ce decizie au luat judecătorii

Instanța a decis: agresoarea Mirelei Vaida a fost condamnată. S-a întâmplat după ce, recent, A.G., pe numele său, a fost observată în timp ce dădea târcoale mașinii vedetei. Judecătorii au decis că femeia care, în trecut, a fost internată la spitalul de psihiatrie trebuie să fie sancționată în consecință. Amintim că agresoarea a fost trimisă în judecată pentru ultraj contra bunelor moravuri.

În urmă cu un an de zile, Mirela Vaida trăia clipe de coșmar în direct, la televizor. În timpul emisiunii pe care o prezenta, A.G., care prezintă un istoric medical complicat din punct de vedere psihiatric, a pătruns în platou și a atacat-o pe vedetă cu o cărămidă. Din fericire, prezentatoarea de televiziune s-a ferit la momentul potrivit și nu a suferit răni fizice.

„Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e. Până când am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet, care urla continuu: «Să îmi dai banii, să îmi dai banii». Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului.

Cei de la Poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici. Mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru pietroaie pregătite acolo în spate, la intrare.

Este adevărat, pare incredibil, dar ușa aceea laterală nu este păzită. Este o ușă de serviciu, pe care ies colegii la țigară, unde parcăm noi mașinile. Da, pe acolo poate intra oricine”, a povestit moderatoarea, după incident.