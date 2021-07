Ce se întâmplă acum cu femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida. Decizia de ultimă oră

Mirela Vaida a trăit clipe de coșmar, când o femeie a pătruns în platou și a atacat-o cu o cărămidă. Din fericire, prezentatoare a reușit să se ferească și nu a pățit nimic.

Cu toate acestea, vedeta Antena 1 a primit mai multe mesaje de amenințare de la agresoarea ei, care a și așteptat-o, la un moment dat, în fața sediului.

Mirela Vaida explica la acel moment că nu înțelege de ce autoritățile o lasă pe femeie să umble liberă pe străzi, mai ales că ea tocmai fusese internată la spitalul de psihiatrie.

Acum, agresoarea Mirelei Vaida a fost trimisă în judecată pentru ultraj contra bunelor moravuri, asta deși vedeta a depus plângere pentru tentativă de omor.

Prezentatoarea Acces Direct s-a arătat revoltată și cere încadrarea juridică pentru femeia care a agresat-o și despre care spune că a atentat la viața sa.

Cu toate acestea, încadrarea se poate schimba doar dacă judecătorul va admite probele pe care victima le depune la dosar.

Dosarul este în cameră preliminară momentan, astfel că victima poate depune tot mai multe probe la instanţă prin care să ceară schimbarea încadrării juridice.

”Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până nu am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: «Să îmi dai banii, să îmi dai banii». Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului.

Cei de la Poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru pietroaie pregătite acolo în spate, la intrare.

Este adevărat, pare incredibil, dar ușa aceea laterală nu este păzită. Este o ușă de serviciu, pe care ies colegii la țigară, unde parcăm noi mașinile. Da, pe acolo poate intra oricine”, a povestit Mirela Vaida, după incident.