Ana Porgras a cunoscut succesul prin cariera sa, dar și prin faptul că a participat la emisiunea Survivor România. Chiar dacă fosta concurentă a depășit provocare după provocare și și-a testat limitele în Republica Dominicană, nu multă lume știe că aceasta a trăit o adevărată dramă în viața personală după divorțul părinților.

Un eveniment ce a marcat-o pentru totdeauna pe Ana Porgras este despărțirea oficială a părinților săi. Aceasta a trecut prin clipe grele în momentul în care mama ei a fost nevoită să plece în străinătate după divorț, așa că nu s-a putut bucura de prezența ei la fel ca și alți copii. Totuși, relația dintre fosta concurentă și mama sa nu a fost afectată, cele două străduindu-se să țină legătura și când se aflau la distanță.

Ne vedeam de două-trei ori pe an. Însă, vorbeam în fiecare zi la telefon. O sunam după antrenamente și îi povesteam tot ce am făcut în ziua respectivă, ce mă supără, mă plângeam și mama era cea care mă asculta ore în șir, mai ales când aveam zile mai grele și nu-mi ieșeau exercițiile. Mama era și este persoana care m-a susținut și m-a ascultat tot timpul.”, a dezvăluit Ana Porgras pentru revista Viva! .

Chiar dacă fosta concurentă de la Survivor România este foarte apropiată de mama sa, cu tatăl ei are o relație mai complicată. Acesta nu a plecat în străinătate, dar legătura cu fiica sa a fost afectată după divorț. Evenimentul dureros a marcat-o pentru totdeauna pe Ana Porgras, bruneta susținând că se confruntă cu anumite provocări atunci când trebuie să se apropie de alte persoane.

„Tatăl meu nu a plecat niciodată din țară, a rămas la Galați. Mi-a lipsit prin prisma sportului pe care l-am făcut, nu a fost ceva ce au făcut ei intenționat, dar gimnastica a avut prețul ei. Am crescut cumva într-un mediu mai rece, pentru că nu am crescut ca un copil normal, într-o familie, să simt dragostea zi de zi. Am rămas cu niște sechele, nu mă apropii ușor de oricine.”, a adăugat aceasta pentru publicația menționată mai sus.