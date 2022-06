Ce pățește Mihai Mitoșeru când cunoaște câte o fată. E debusolat total: „Mi-e greu să cred” EXCLUSIV

La mai bine de doi ani de la divorț, Mihai Mitoșeru încă regretă despărțirea de Noemi. Acesta a mărturisit, în exclusivitate pentru Impact.ro, că a făcut tot posibilul să o aducă înapoi, dar fără niciun rezultat. În prezent, actorul nu se vede angrenat într-o altă relație și este mlțumit că lucrurile îi merg bine pe plan profesional, cum și-a dorit. Mihai, care a lucrat până acum la Teo Show, are mari șanse însă să se despartă de colegii săi de la Kanal D, având în vedere zvonurile care circulă privind scoaterea din grilă a emisiunii lui Teo Trandafir.

Mama lui Mihai Mitoșeru se simte foarte bine

Dacă tot te-a sunat înaintea interviului, ce mai face mama ta?

Chiar e bine, e în vervă, de aceea sunt și eu în formă. A trecut peste o operație pe creier, o tumoră de 6 centimetri. Fără urmări, din fericire. Doamne ajută!

Cât timp petreci cu ea?

Petrecem cât de mult pot, cât pot de des, dar din păcate nu prea am timp, pentru că muncesc de luni până luni. Mă duc însă la ea seara și e bine.

„Ne-am despărțit ca fraierii”

Ce-ți ocupă tot timpul?

De luni până vineri, am filmat la Teo Show, apoi în weekend prezint nunțile, „Se strigă darul” cu Grațiela Duban. Practic, filmez de luni până duminică, nu mai am timp de viața mea, ceea ce e foarte bine. Asta cred că-mi și doream, de altfel. E mai bine să mergi pe plan profesional când nu ești sigur ce vrei pe partea cealaltă.

Ce-ți lipsește în acest moment?

Îmi lipsește persoana de lângă mine, dar nu știu exact cine ar trebui să fie, fosta soție, viitoarea soție, habar nu am. Încerc să mă gândesc și la viața mea, dar nu reușesc, pentru că am trecut prin multe. M-am despărțit degeaba, ne-am despărțit ca fraierii, nu am știut să gestionăm situația. Acum îmi pare rău, m-am schimbat, dar poate e târziu.

Motivul despărțirii: fiecare credea că celălalt e de vină

Care a fost motivul despărțirii de fosta soție?

Motivul a fost acela că fiecare credea că celălalt e de vină, din orice. Pentru faptul că e frig, că e întuneric. Cu covidul, mi-a zis că-i din cauza mea. Nu știu sigur. Întotdeauna a fost vina celuilalt pentru orice, niciunul nu a știut să lase de la el, să spună că trebuie să facem ceva ca să ne fie bine și uite unde am ajuns.

Mai țineți legătura?

Oarecum ținem legătura, că practic nu. Mai vorbim destul de rar, când ne vedem. Asta e ciudat, că ne vedem și vorbim ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, dar nu suntem împreună. E normal să vorbim, atâta timp cât nu s-a întânplat nimic rău. Eu nu am plecat cu vreuna, ea nu a plecat cu vreunul, nu ne-am împărțit mobila. Am fost doi oameni normali până la final, deci nu văd de ce nu am avea de ce să nu vorbim.

Ce pățește Mihai Mitoșeru când iese cu alte femei în oraș

Ai încercat să o aduci înapoi?

Am încercat să o aduc înapoi, nu am reușit, și atunci nu cred că mai are rost să mai continui. Am făcut tot ce am putut, m-am schimbat, i-am demonstrat. Nu a înțeles, ea a rămas blocată în momentul în care ne-am despărțit. Atunci nu cred că se va mai întâmpla ceva.

Îți dorești o altă relație?

Mi-e greu să cred că o să am o altă relație, cu altcineva. Am cunoscut niște fete, dar văd efectele, nu prea mai vor relație, nu prea mai vor nimic. Nu mai ai cu cine să vorbești, să te distrezi. Practic, mă voi duce să muncesc în continuare. Momentan vreau să fiu singur, să muncesc. Mai departe, vedem ce ne rezervă viața.

