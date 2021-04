Ce pățește fiica lui Connect-R la grădiniță. Artistul a vorbit despre experiența dureroasă: ”Colegii i-au spus”

Deși nu mai sunt împreună de mult timp, Connect-R și Misha se comportă în continuare ca o familie pentru fiica lor, Maya.

Micuța are o relație specială cu părinții ei și nu simte lipsa niciunuia dintre ei, mai ales că atunci când merge în vacanță sunt prezenți amândoi. Recent, Connect-R a vorbit despre problemele cu care se confruntă micuța la școală.

Invitat la podcastul găzduit de Damian Drăghici, cântărețul a vorbit despre etnia lui, spunând că mult timp nu a vrut să accepte sau să recunoască faptul că este de etnie romă.

„Cred că la 23 sau 24 de ani am recunoscut. Eram deja cineva… Până atunci, nu. Eu am recunoscut și m-am eliberat. Mult timp am zis că am părul afro și așa pentru că îmi place cultura rap, hip-hop. După ce am dat pe gură că sunt țigan, că ăsta sunt și gata, la o săptămână m-am tuns”, a spus Connect-R.