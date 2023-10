Ce pasiune are Răzvan Oprea din serialul Groapa: “Dacă mi-aș schimba profesia, aș schimba-o numai cu asta” EXCLUSIV VIDEO

Răzvan Oprea nu poate trăi fără actorie sau regie, profesii care se întrepătrund și care îi plac atât de mult, încât nu simte că muncește. Cunoscut din spectacolele de la TNB, unde este angajat, dar și din seriale TV precum Atletico Textila sau Clanul, Răzvan face un rol de excepție și în serialul Groapa, difuzat pe platforma Voyo.ro, unde îl interpretează pe Beni, locotenentul, șoferul și prietenul lui Franco. În timpul liber, actorul este pasionat de echitație, pe care ar putea oricând să o transforme în job, după cum ne-a mărturisit în interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri.

Răzvan Oprea recunoaște că actoria este o meserie care i-a adus multe satisfacții, dar și suferințe. Din această cauză, actorul nu își dorește ca vreunul dintre cei doi copii să îi calce pe urme.

De-a lungul carierei, ai avut vreun moment în care te-ai supărat foarte tare că ai pierdut sau că ți s-a furat un rol? Te-ai gândit să renunți, să te reorientezi spre un alt domeniu?

Da, am avut mai multe momente din astea. Cred că am 2-3 pe zi. Nu, glumesc! Dar, pe de altă parte eu am și altă profesie. Sunt regizor și mai fac și asta și fac spectacole. Am și o mică companie de teatru privat, deci tot în domeniu. Iar dacă aș face cu totul altceva, eu sunt sportiv, sar cu calul la obstacole, fac de foarte mulți ani și dacă mi-aș schimba oricând profesia, aș schimba-o numai cu asta de cavaler profesionist. Aș pregăti cai de competiție.