Cum a ajuns Răzvan Oprea să joace în serialul Groapa, după experiența din Clanul: “În ultima zi au fost 7-8 actori, toți buni și importanți”/ EXCLUSIV VIDEO

Răzvan Oprea, cunoscut publicului din spectacolele de la TNB, dar și din alte proiecte TV, cum au fost Altetico Textila sau Clanul, revine din toamnă pe micul ecran cu un rol de senzație, pe care publicul îl va îndrăgi. Actorul face parte din distribuția producției Groapa, care va începe din toamnă la Pro TV.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Răzvan Oprea ne-a oferit detalii despre Beni, personajul negativ pe care și l-a adjudecat în urma unui casting riguros la care concurența a fost serioasă, nume cu greutate dorindu-și un rol în acest serial.

Răzvan Oprea, un nou rol de senzație

După serialul Clanul în care a fost băiat rău, Răzvan Oprea urmează aceeași linie în noua producție Groapa, doar că, de data aceasta, personajul lui va avea un farmec aparte, după cum consideră actorul. Faptul că a copilărit în Sălăjean l-a ajutat să își contureze mai bine personajul.

Playtech: După Clanul, urmează încă un serial la Pro TV în care te vedem. Ce fel de rol ai în Groapa?

Răzvan: Rolul meu se numește Beni. Sunt locotenentul, șoferul și prietenul lui Franco. Noi suntem anti familia protagonistă, suntem personaje negative.

La fel a fost și în Clanul, acolo am murit repede, aici cred că personajul acesta lumea va pleca cu el acasă, fiindcă este un arhetip al românului șofer deștept în toate domeniile. Că e mafiot sau lăcătuș mecanic, dacă e și șofer, e bombă, gata, știe tot!

Răzvan Oprea: “Pe rolul acesta au fost în ultima zi de casting 7-8 actori, toți actori buni și importanți”

P: A fost concurență mare la casting?

R: Am dat probe toată ziua și cred că pe rolul acesta au fost așa la final, în ultima zi de -casting, au fost 7-8 actori, toți actori buni și importanți. Așa că mă mândresc, dar cred că m-au distribuit bine.

Lumea asta o cunosc foarte bine, am crescut într-un cartier mărginaș al Bucureștiului, în Sălăjean, și știu foarte bine lumea aceasta, cunosc foarte bine tot ceea ce ține de cultura aceasta.

P: Jonglezi cu arme?

R: Toți ăștia răi mai și împușcă, dar nu ne bazăm neapărat pe asta. Filmul până la urmă are calități extraordinare care țin de scenariu, un cast foarte bun, în care mă includ și eu și o atmosferă absolut senzațională, o să vedeți că locațiile de aici, Dunărea și tot ceea ce înseamnă Giurgiu, creează acest dinamism din faptul că sunt scene de foarte mare acțiune și cu mare ritm și scene mai lente. Această juxtapunere de planuri produce un dinamism cu totul aparte și o astmosferă specială.

P: Până în prezent, care a fost cea mai grea scenă pentru tine?

R: În seara asta urmează. (râde) În seara asta este o explozie importantă, nu vreau să dau spoiler prea mult. Este o scenă cu o explozie importantă, după care Franco și Beni au o grămadă de peripeții până ies ca niște șobolani dintr-o gaură și va fi cu murdărie multă, cu praf, cu noroi, cu pădure, va fi foarte interesant. O să fim murdari rău de tot la finalul acestei filmări.

Răzvan Oprea: “Șterg orice experiență anterioară, acesta este tipul meu de actor”

P: Cum îți pregătești rolul? Ai și vreun ritual înainte să ajungi la filmare? Îți păstrezi câteva minute pentru tine să îți eliberezi gândurile?

R: Am avut doi profesori extraordinari -Sanda Manu și Ion Cojar, iar pe urmă metoda Stellei Adler este pentru mine cea mai importantă. Sunt întotdeauna de la zero complet.

Nu am niciun fel de istorie, evident că îmi pregătesc niște lucruri legat de personaj, dar, de fiecare dată când spunem “Motor! Acțiune!” eu o iau de la zero complet. Șterg orice experiență anterioară, acesta este tipul meu de actor.

Sunt o persoană extrem de liberă, am și o experiență mare, am jucat foarte mult în ultimii 20 de ani teatru, dar chiar și la televizor sau filme și nu am emoții negative niciodată.

Video: Daniel Bălan