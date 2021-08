Ce pasiune are iubita lui Codin Maticiuc. Ana l-a disperat deja: ”E nebună”

Ana Pandeli este singura femeie care a reușit să-l cumințească pe Codin Maticiuc. Fostul crai de Dorobanți se declară extrem de fericit alături de femeia care l-a făcut tată de fată. Ana și Codin sunt părinții unei fetițe drăgălașe, pe nume Smaranda. Recent, acesta a dezvăluit detalii incredibile despre iubita lui. Bruneta are pasiuni surprinzătoare, la care nimeni nu se gândea. Ce adoră Ana Pandeli să facă în timpul liber?

Într-o postare pe rețelele de socializare, Codin Maticiuc a dat detalii din casă. Mai exact, despre iubita lui frumoasă, Ana Pandeli. Potrivit spuselor lui Maticiuc, tânăra are pasiuni nu tocmai comune pentru majoritatea femeilor. Bruneta este o neînfricată a muntelui și o maniacă a sportului.

„Gagica mea e nebună. Da, nu exagerez. Știam asta de ceva vreme dar acum mă gândesc serios să fac ceva în privința asta. Stați să vă explic.

Femeia e obsedată de sport. Efectiv face și patru antrenamente pe zi. Ea nu recunoaște, zice că face trei. Sală la greu, padel și spinning, pe astea le numără și ea. Ei, pe lângă astea trei ea mai face așa, „de plictiseală”: 18 minute de plank (sau cum s-o scrie că eu nici de scris nu mă pricep darămite să-l fac). 18 minute încontinuu?!? Întrebați orice om normal la cap, ăsta se pune cât un antrenament întreg.

În fine, începeți să înțelegeți că am dreptate când o fac nebună dar nu am terminat. Ea face trasee prin munți, pe ai noștri i-a terminat deja. Am fost și eu o dată sau de două ori pe niște trasee mai ușoare pe care oricum mi-am blestemat soarta în timp ce ea alerga în jurul meu că să facă mai multă mișcare. De ce? Pentru că e nebună.”, a relatat Codin Maticiuc pe Facebook.