Ce partid politic ar putea prelua Liviu Dragnea. Va fi cutremur mare în România dacă reușește

Liviu Dragnea a ieșit din spatele gratiilor, iar acum susținătorii lui îl îndrumă să revină în politică. Ce partid ar putea prelua fostul președinte al PSD? Care sunt planurile acestuia?

Lliviu Dragnea a fost eliberat condiționat în cursul săptămânii trecute, iar apropiații săi deja își fac planuri în dreptul preluării conducerii partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Fostul președinte al Partidului Social Democrat ar putea să facă jocurile și în parlament în acest sens.

Liderii formațiunii precizate au mai declarat pentru sursa citată că apropiați ai lui Dragnea au încercat încă din luna martie să facă pași spre partid și să finanțeze formațiunea ori să ofere diverse servicii de consiliere sau apariții în media. Liviu Dragnea a vorbit despre această sferă chiar în ziua în care a pășit dincolo de gratiile Penitenciarului Rahova din București:

„În politică voi intra dacă o să găsesc răspunsul la două întrebări: dacă mai am cu cine și dacă mai am pentru cine. Din păcate, nu există Opoziție, PSD a devenit un partid de operetă condus de oameni lași. Toți sunt. Eu mă consider deținut politic, pentru că am intrat nevinovat, mi s-a cerut insistent în ultimele luni ca la instanță când se va judeca liberarea să-mi recunosc vinovăția ceea ce eu nu am acceptat pentru că se dorea să se valideze acest dosar politic”

Liviu Dragnea