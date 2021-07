Liviu Dragnea, probleme grave de sănătate? “Nu e de joacă”. Ce diagnostic i-au pus medicii

Liviu Dragnea are probleme mari de sănătate. El a vorbit despre afecțiunea de care suferă și acum, că a ajuns acasă după ce a fost eliberat din penitenciar, el a decis să se trateze.

Fostul șef al PSD a ajuns acasă și a sărbătorit alături de iubita lui și câțiva prieteni eliberarea. Fotografia cu Liviu Dragnea care o ținea în brațe pe Irina Tănase și era alături de Codrin Ștefănescu și mai mulți membri PSD a devenit virală pe rețelele sociale.

Fostul politician și-a început săptămâna cu o vizită de urgență la medic pentru un set de analize, după ce a stat închis timp de doi ani și două luni.

Codrin Ștefănescu a povestit că prietenul lui a acceptat să urmeze un tratament pentru afecțiunea de care suferă și urmează să își facă și alte analize amănunțite.

Și celebra lui declarație: “Mă sprijin pe Codrin și la propriu și la figurat!” Mergem înainte, asta am vrut să vă spun!”, a spus Codrin Ștefănescu.

Irina Tănase a fost prima persoană care l-a întâmpinat pe Dragnea la ieșirea din închisoarea. Tânăra l-a așteptat vreme de doi ani și două luni, timp în care l-a vizitat ori de câte ori a avut ocazia.

Irina Tănase a vorbit despre starea de sănătate a iubitului ei, spunând că nu e deloc una bună.

“Eu am plâns când am aflat decizia instanţei. A fost greu pentru că eu am stat doi ani singură, fără să ştiu dacă el o să mai iasă în viaţă de acolo.

Nu am putut să ne facem planuri pentru că noi nu ne aşteptam ca acestă decizie să fie favorabilă. Pe de altă parte, dacă decizia era nefavorabilă, toate planurile şi tristeţea ar fi fost mut mai mare.

El trebuia să intre în comisia de eliberare pe 21 februarie şi a intrat cu două luni şi jumătate mai târziu. Suntem în iulie. Starea de sănătate nu este bună.

Va trebui să facă nişte controale să vedem exact care e starea. Şi ce se poate face ca să îşi revină. Dar psihic era bine, era fericit, orice om în situaţia asta, cum ar fi putut să fie?!”, a spus Irina Tănase.