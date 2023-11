Ce părere avea Radu Vâlcan despre Adela Popescu înainte să formeze un cuplu: „Este o femeie absolut senzațională” EXCLUSIV VIDEO

Prima întâlnire dintre Adela Popescu și Radu Vâlcan a avut loc pe platourile de filmare ale serialelelor difuzate la Acasă TV. De la simpli colegi, cei doi au ajuns să trăiască o frumoasă poveste de dragoste, concretizată printr-un mariaj și 3 moștenitori.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatorul TV ne-a mărturisit că a remarcat-o pe Adela de la început și că a existat o simpatie din partea lui. Iată că după o pauză de aproape 14 ani, cei doi actori au avut din nou ocazia să filmeze pentru același proiect, fiind fost cooptați într-un lungmetraj, Retreat Vama Veche, de către regizorul Petre Năstase.

Radu Vâlcan: “Evident că o simpatizam foarte mult”

Deși a mai primit oferte de a juca în seriale TV, Radu Vâlcan nu a fost atras de niciun proiect. Prezentatorul emisiunii “Insula iubirii” (Antena 1) ne-a spus ce l-a convins să se alăture distribuției de la Retreat Vama Veche, comedie care va intra în cinematografe la începutul anului viitor.

Ce părere aveai despre Adela Popescu când jucați împreună în seriale TV, până să formați un cuplu?

O actriță absolut senzațională.

Adică a fost așa o simpatie de la prima vedere?

Noi am repetat foarte mult pentru “Iubire și onoare”, au început filmările și, la un moment dat, s-a produs această apropiere. Evident că o simpatizam foarte mult. Adela este un om extraordinar și o femeie absolut senzațională.

Radu Vâlcan: “Este primul lungmetraj din ultimii ani în cadrul căruia nu se înjură, nu se vorbește vulgar”

După câți ani ați jucat din nou împreună? Astă vară ați filmat pentru Retreat Vama Veche.

13-14 ani, ceva de genul acesta. Retreat Vama Veche se lansează la începutul anului viitor. Este o comedie absolut senzațională în regia lui Petre Năstase, crede-mă: e foarte mișto!

Este primul lungmetraj din ultimii ani în cadrul căruia nu se înjură, nu se vorbește vulgar, scenariul este absolut senzațional, fiind o comedie. Nu știu dacă o să prindă, habar nu am, noi ne-am distrat foarte bine, actorii sunt foarte mișto: Adela – că vorbeam despre ea, Ada Condeescu, Laura Cosoi, Răzvan Fodor. Petre Năstase – regizorul, Florin Călinescu.

Tu ai fost greu de convins să faci parte din distribuție? Ai mai avut oferte pentru seriale în perioada asta.

Nu am fost greu de convins, pentru că am citit scenariul, am crezut în el. În ultima perioadă nu mai cred, pentru că am cumva alte priorități, dar m-a convins Petre Năstase cu scenariul lui, m-a convins distribuția, m-a convins tot contextul și am zis: Domne, de ce nu? Nu m-am înșelat.

Ai filmat și cu Adela.

Este și Adela în acest lungmetraj, nu am interacționat foarte mult, pentru că personajele noastre nu se intersectează foarte mult, însă amândoi am fost de acord și am avut încredere în tot castul, vedem. Habar nu am. Cred, sper că o să fie foarte ok.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu