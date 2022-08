Ce părere are Raluca Bădulescu despre iubita fiului său. Pasul uriaș pe care l-au făcut cei doi tineri EXCLUSIV

Raluca Bădulescu este o mamă cool, care are o relație strânsă nu doar cu fiul ei, Alex, student în anul întâi la Ase, ci și cu iubita acestuia. Prin urmare, vedeta Kanal D susține că are doi copii de mai bine de un an, de când fiul ei le-a făcut cunoștință. Și chiar dacă în urmă cu două luni a anunțat că a divorțat și de al doilea soț, Raluca susține că Florin face în continuare parte din familie.

Ce părere are Raluca Bădulescu despre iubita fiului său

Raluca Bădulescu se bucură că Alex a moștenit pasiunea ei pentru modă și susține că și ea învață lucruri noi de la băiatul ei.

„Sunt mândră că este student în primul an la ASE. A moștenit și bunul gust, pasiunea pentru muzică, pentru fashion, pentru filme, pentru o arie foarte largă așa. Oricum generația asta este mult mai deschisă către o variantă largă de preocupări, față de cum eram noi la vârsta lor. Artiști, muzică, chiar și din domeniul fashionului, pentru că sunt branduri, de exemplu, care se adresează exclusiv tinerei generații, branduri despre care eu nu știu. Învăț de la el tot timpul, sunt expresii pe care mă străduiesc să le rețin, e un alt tip de conversație, un alt tip de caterincă, mă străduiesc și eu să țin pasul cât pot”, ne-a povestit jurata de la “Bravo, ai stil”.

Raluca Bădulescu: „Avem o fată și un băiat”

Încă din perioada liceului, tânărul este implicat într-o relație și semn că lucrurile sunt serioase, Raluca este la curent cu alegerile fiului său. Mai mult, o știe pe prietena lui, despre care este chiar încântată.

„Da, o cunosc pe iubita lui. Sunt împreună de un an, dacă nu chiar mai mult. Este foarte mișto. Sunt un cuplu extraordinar de reușit. Le doresc ce își doresc ei, absolut ce își doresc ei: fericire, sănătate! O consider ca și fata mea, exact. Avem o fată și un băiat. Și ea este tot studentă la Ase, vor fi colegi, stau împreună deja”, a declarat, pentru Impact.ro, Raluca Bădulescu.

A divorțat de Florin, dar sunt prieteni

În urmă cu două luni, vedeta TV anunțat că relația de 13 ani cu Florin, dintre care 6 se mariaj, a ajuns la final. Ca și cu primul soț, Vali Pungă, tatăl lui Alex, Raluca a rămas în relații bune și cu Florin.

„Nu am pus punct niciodată, pentru că noi suntem cei mai buni prieteni din lumea asta. La noi nu există punct, există doar continuare. Suntem cei mai buni prieteni din lumea asta, întotdeauna am fost apropiați, o să rămânem la fel de apropiați, suntem cu toții împreună o mare familie alături de Vali, adică funcționam pe principiul unei mari familii și așa vom funcționa întotdeauna. Lumea în general interpretează lucrurile așa cum vrea, noi știm cum sunt lucrurile în realitate și cei care ne sunt aproape știu foarte bine că noi suntem și rămânem familie întotdeauna”, a precizat, pentru Impact.ro, Raluca Bădulescu. Zilele trecute, vedeta Tv s-a afișat cu noul iubit, de profesie medic.



