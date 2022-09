Ce părere are Lia Bugnar despre Theo Rose. Reacția ei este total neașteptată

Theo Rose și Anghel Damian formează cel mai nou și controversat cuplu din showbiz-ul românesc. Cei doi au venit după relații foarte lungi de iubire. Aceștia nu au anunțat public faptul că se iubesc, dar au fost surprinși sărutându-se pe stradă. Vedetele și-au asumat mai apoi povestea de iubire, iar acum fanii lor vor să afle din ce în ce mai multe detalii din ceea ce părea un scenariu de telenovelă. Ce părere are fosta iubită a actorului despre actuala sa parteneră? Iată ce a spus Lia Bugnar despre jurata de la emisiunea ,,Vocea României”!

Lia Bugnar este fosta iubită a lui Anghel Damian. Aceasta a continuat să își facă meseria cu mare pasiune și iubire în timp ce era vânată de cei mai mulți pentru diverse detalii despre fosta sa relație care a părut că s-a încheiat brusc.

Lucrurile au fost clarificate mai apoi de protagoniști, iar în niciun scenariu nu a fost vorba despre înșelat. Jurata de la emisiunea ,,Vocea României” a venit și ea din spate cu o poveste de iubire lungă.

Cea din urmă a trăit clipe frumoase alături de nepotul lui Nea Marin. După ce și-a făcut debutul în industria cinematografiei, șatena și-a găsit și sufletul pereche în persoana lui Anghel Damian.



Solista joacă acum într-un serial scris chiar de Lia Bugnar. Deși nu are studii în domeniu, tânăra a fost lăudată de toată lumea de pe platourile de filmare.

Mai mult decât atât, chiar fosta iubită a actualului său partener a susținut că se descurcă în postura de actriță. Cea din urmă a subliniat că Theo Rose și toți ceilalți care se află la început de drum în actorie au parte de câteva replici mai bine gândite care să nu îi încurce.

,,Ca pe toate celelalte (n.r. cum a scris rolul pentru Theo Rose), extraordinar de atent, chiar am grijă la fiecare replică a fiecărui personaj. Când se întâmplă să joace în film oameni care nu au niciun fel de pregătire actoricească, cum se întâmplă să fie Theo Rose, mai sunt câțiva oameni în film, sunt mult mai atentă la ce scriu pentru că realmente lor trebuie să le dai replici extraordinar de eficiente și de percutante, care să funcționeze.

Nu e nimic facil acolo, e greu tot ce fac actorii din film. Dar când știu că un om vine cu frică mai mare decât alții, pentru că nu are pregătirea necesară, pentru că e o întâmplare din viața lui care poate să fie terifiantă, dacă nu a mai făcut asta, am mai mare grijă la cum scriu, încercând și eu să-i fac viața mai ușoară și în același timp să-l fac și să strălucească. Am văzut primul episod și se descurcă (n.r. Theo Rose) minunat”, a spus Lia Bugnar (Sursa: cancan.ro)