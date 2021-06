După o despărțire furtunoasă, Oana Roman își dorește să își schimbe total viața și nu se oprește până nu ajunge la cea mai bună variantă a sa. În ultima vreme ea a slăbit foarte mult, dar încă nu este mulțumită. Vedeta își dorește să ajungă pe mâna medicilor chirurgi pentru a scăpa de o problemă neplăcută.

Oana Roman a fost extrem de atacată în mediul online după ce a postat mai multe fotografii în care apărea extrem de schimbată. Apoi, situația a degenerat pentru vedetă în momentul în care a apărut și la televizor și fanii i-au reproșat că ar apela la programe de editat fotografiile pentru a convinge pe toată lumea că a slăbit. În realitate, aceasta a dezvăluit că a topit aproximativ 20 de kilograme.

„Oamenii nu mă văd în realitate, oamenii mă văd la televizor, aia nu e realitate. Am slăbit vreo 20 și un pic de kilograme, dar, practic am slăbit foarte mult în centimetri. Am făcut proceduri de remodelare corporală un an și jumătate și am scăzut foarte, foarte mult în centimetri. De aceea pare că am slăbit mai multe kilograme decât am slăbit eu de fapt pentru că aceste proceduri m-au ajutat să-mi reduc foarte mult din circumferința la bust, la talie, la șolduri.

Da, am o dietă anume aș putea spune, țin post intermitent, 16 cu 8, adică nu mănânc nimic 16 ore și mănânc doar într-un interval de 8 ore și atunci mănânc cu măsură, evident. Mă simt bine pentru că, cumva, oamenii mă percep altfel. Dar să știi că eu așa am fost tot timpul, la fel de veselă și la fel de binedispusă.”, a dezvăluit Oana Roman pentru Ciao.