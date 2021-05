Cum a decis Oana Roman să facă bani după ce a slăbit. Nu toate vedetele fac așa

După ce a slăbit în mod spectaculos, Oana Roman a decis să își vândă hainele pe Internet, iar aceasta le-a spus internauților unde își va posta hainele.

Oana Roman i-a impresionat pe mulți după ce a slăbit. Ea a adoptat un stil de viață sănătos, dar a făcut și anumite tratamente corporale. Rezultatele nu au întârziat însă să apară. Deși unii au crezut că fiica lui Petre Roman ar fi apelat la medici pentru o operație de micșorare a stomacului, Oana Roman a ținut să infirme orice zvon de acest gen.

”Am primit foarte multe mesaje din partea voastră, toate cu aceeași întrebare: Cum ai slăbit? Ei bine, eu v-am tot explicat de-a lungul acestor luni cum am reușit să slăbesc. Unii dintre voi sunteți ușor sceptici în legătură cu acest subiect și mă tot întrebați în continuare cum am slăbit. Nu mi-am făcut operație de micșorare a stomacului pentru că eu nu am voie să mă ating de zona aceea deoarece am o operație foarte, foarte complicată la nivelul abdomenului și nu am voie să fac așa ceva.

Am reușit să slăbesc cu două lucruri: țin un fel de dietă pe care mi-am inventat-o singură în sensul în care mănânc din toate, dar foarte, foarte puțin. Practic, mănânc un fruct sau o jumătate de covrig dimineața, la prânz mănânc o ciorbă, o supă sau o friptură și seara, în general, nu prea mai mănânc nimic. În același timp, fac acele proceduri de remodelare corporală”, spunea Oana Roman.