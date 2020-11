Maria Constantin și-a șocat fanii. Cum a îndrăznit să apară îmbrăcată. Toți au văzut asta

Maria Constantin a avut o apariție provocatoare. Motivul? A aceasta a bifat o colaborare muzicală inedită cu Cristi Dules. Melodia se numește ”Parfumul tău” și promite să fie senzație pe piața muzicală.

Maria Constantin și-a șocat fanii

Piesa a fost înregistrată și compusă de Edy Talent, el ocupându-se și de regia și de producția videoclipului lansat în data de 21 Noiembrie. De menționat este că această colaborare a venit în urma propunerii lui Cristi Dules, un artist deja cunoscut.

“Pentru că ne-am tot întâlnit la diferite evenimente de-a lungul timpului, m-am gândit să o întreb pe Maria dacă vrea să colaborăm la o piesă, chiar dacă nu cântăm amândoi același gen muzical și pentru că, oricum, aveam în plan, după mult timp, să lansez o piesă cu o fată. Aveam piesa și mi s-a părut potrivită vocea ei. Am sunat-o, i-am trimis piesa, i-a plăcut și am stabilit cand să vină la studio. Acolo ne-am înțeles foarte bine asupra piesei, mai ales că Maria are studii și experiență. Apoi am filmat un videoclip pe care urmează să îl lansăm în data de 21 noiembrie și sperăm să le placă oamenilor: atât piesa, cât și ideea de colaborare dintre noi“, a spus Cristi Dules, potrivit Click.

”Am acceptat cu mare bucurie propunerea lui Crsti Dules”

Maria Constantin este interpretă de muzică populară, însă mereu a cochetat cu mai multe genuri muzicale, dovedind că muzica este cea mai mare pasiune a ei. A studiat pian, are 12 ani de flaut, iar în prezent este încă studentă la UNMB Bucuresti, precum și profesor de canto clasic, muzică ușoară și jazz!

“Am avut mereu abordări inedite din punct de vedere muzical, spun eu, pentru că tot timpul am încercat să fiu altfel ca și artist, iar asta se pare că mi-a și reușit! Am fost prima artistă de muzică populară care a abordat și alt gen muzical, participând la Vocea României, am imprimat diferite piese, nu doar din folclor și, deși nu am avut până acum colaborări cu alți artiști, am acceptat cu mare bucurie propunerea lui Cristi Dules, fiindcă îmi place foarte mult stilul și vocea lui din punct de vedere muzical, considerându-l o voce foarte buna, și pentru ca mi s a părut inedit acest proiect! Apoi totul a decurs destul de repede, pentru că știți cum e cu artiștii …uneori creativitatea vine imediat, dacă sunt pe aceeași lungime ! Abia așteptăm impresiile publicului și nu cred ca ma Înșeală intuiția nici de aceasta data când spun ca aceasta piesa va fi HIT!”, a spus Maria Constantin, potrivit sursei citate.