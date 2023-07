Cum a început prietenia dintre Dana Săvuică și Carmen Negoiță: “Este o muncă de echipă care ne ajută foarte mult” EXCLUSIV VIDEO

Pasiunea pentru modă și călătorii le-a apropiat pe Dana Săvuică și Carmen Negoiță. Prietenia dintre ele a început cu o invitație la un eveniment în urmă cu 7 ani, iar de atunci și-au descoperit multe puncte comune. Așa au ajuns să bifeze multe vacanțe împreună, în acest an ajungând în Bali, Creta și Bulgaria.

Dana Săvuică și Carmen Negoiță sunt de nedespărțit

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatoarea emisiunii “Ego Life”, ne-a povestit că amândouă își știu unghiurile care le avantajează la poze sau la filmări, ele furnizând informații în calitate de influenceri pe rețelele de socializare despre locurile vizitate.

Dana Săvuică reușește să capteze atenția și datorită bunului gust în materie de haine. Vedeta ne-a explicat cum reușește să aibă o garderobă variată, fără să facă investiții inutile în haine.

Dana Săvuică: “E o prietenie frumoasă și lucrativă în același timp”

De când ești prietenă cu Carmen Negoiță? Aveți foarte multe vacanțe împreună.

Avem ceva ani împreună ca și colege de social media. Probabil sunt vreo 6-7 ani de când călătorim împreună și ne bucurăm de o experiență foarte frumoasă și este o muncă de echipă care ne ajută foarte mult, pentru că am ajuns să ne cunoaștem foarte bine, inclusiv ce gen de ținute purtăm, cum ne machiem, care sunt unghiurile cele mai bune ale noastre la pozat, la filmat și atunci ne completăm una pe alta și ne și ajutăm. Adică ne pozăm una pe alta, ne filmăm. E o prietenie frumoasă și lucrativă în același timp.

Dar cum v-ați găsit punctele astea comune? V-ați împrietenit într-o vacanță sau în alte împrejurări?

Nu, a fost pur și simplu. Țin minte că acum vreo 6-7 ani, am primit o invitație la un eveniment , unde era covor roșu și mergeam la Palatul Parlamentului sau la Palatul Bragadiru, ceva de genul acesta, și era așa un fel de dress code retro glam și nu știu ce mi-a venit și am invitat-o pe Carmen.

“Vrei să mergem împreună la evenimentul acesta să purtăm niște rochii elegante?” Și eu tocmai aveam o colaborare cu un salon de mașini vintage decapotabile, superbe, din anii ’50 –‘60. Și ei i-a plăcut ideea și așa s-a înfiripat această colaborare și prietenie.

Cu fiica ta, Julie, obișnuiești să mai mergeți în vacanțe împreună ca fetele?

Avem, dar mai rar , pentru că ea acum e mare, are și ea viața ei, îi place să iasă cu gașca ei, deci mai puțin.

Dana Săvuică: “Vând hainele la o cincime sau o treime din preț”

Ești adepta shopping-ului inteligent?

Shopping inteligent pentru mine presupune două lucruri: în primul rând fac window shopping, nu fac shopping compulsiv, adică nu mă duc în magazine și cumpăr așa fără să mă gândesc înainte.

Mă uit, văd ce e în vitrină, mă duc înauntru în magazine, probez hainele și le las deoparte, mă gândesc cu ce le pot asorta cu ceea ce am eu în dressing.

De multe ori caut să reciclez, adică îmi fac curățenie în dressing, le pun pe o platformă hainele respective, le vând la o cincime sau o treime din preț și doar cu banii aceia, îi reinvestesc poate într-un singur produs de firmă poate, ceva ce îmi place, ce știu eu că e investiție în imaginea mea și e de calitate și îl iau tot second hand de pe paltforme. Mi se pare că e mult mai ok așa.

Citește și Motivul pentru care Dana Săvuică a divorțat de soțul său. Vedeta a rupt tăcerea în fața lui Denise Rifai

La ce vârsta ai ajuns la înțelepciunea asta?

A fost o dată și educația pe care mi-a făcut-o mama vizavi de genul acesta de a gândi înainte de a cumpăra ceva, de a vedea dacă se asortează cu ceva, dacă îmi vine bine, nu neapărat îmi cumpăr un produs doar pentru că e la modă.

Să nu uităm că eu am trăit în lumea asta și am făcut modelling 15 ani și cumva cred că pentru că am avut acces atât de ușor la haine, nu am simțit nevoia să le schimb foarte des și să cumpăr așa, să am maldăre de haine. E în mine chestia asta, sunt mai zgârcită.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu