În ce a investit Dana Săvuică banii din primul job: “Nu l-am dat, cumva e norocul meu acolo” EXCLUSIV VIDEO

După o carieră de succes în modeling, Dana Săvuică a ales să își continue activitatea tot în domeniu, ulterior îmbinând moda cu televiziunea. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatoarea emisiunii Ego Life ne-a mărturisit care a fost prima investiție serioasă pe care a făcut-o la debutul vieții de antreprenor, dar și ce măsuri ia pentru a începe noul an fără kilograme în plus.

Dana Săvuică a fost dintotdeauna atentă la imaginea ei și, când a fost nevoie de schimbări, nu a ezitat să le facă pentru a se simți bine în pielea ei. Prezentatoarea emisiunii Ego Life ne-a spus că nu face nicio dramă când știe că are câteva kilograme în plus, conștientă fiind că stresul nu îi aduce nimic bun în viață.

Dana Săvuică ne-a povestit, în interviul pe care ni l-a acordat, și despre accesoriul costisitor pe care și l-a achiziționat după încheierea carierei de model și pe care îl are și în prezent.

Prima investiție făcută de Dana Savuică

Playtech Știri: La ce vârstă ți-ai cumpărat prima bijuterie? A fost din primul salariu de manechin?

Dana Săvuică: Chiar nu mai țin minte, sincer. Nu, din primul meu job, când mi-am deschis agenția de modele și am avut o campanie mai bine plătită. Mi-am cumpărat un ceas Tissot pe care îl am și astăzi. Nu l-am dat, îl păstrez. Cumva e norocul meu acolo. E un fel de început de carieră ca antreprenor, femeie de afaceri, că până atunci fusesem model. Acesta a fost cu adevărat important.

Citește și: Cum a început prietenia dintre Dana Săvuică și Carmen Negoiță: “Este o muncă de echipă care ne ajută foarte mult” EXCLUSIV VIDEO

Ai avut și o perioadă în care ai făcut investiții nechibzuite?

Nu, pentru că eu întotdeauna m-am focusat pe ceea ce știu să fac, pentru că mi-am continuat “expertiza” pe care o învățasem și eu la rândul meu în atâția ani de carieră de model – deschizând agenție de modele, școală de modele, am organizat evenimente care țineau de concursuri de frumusețe, de modele.

Deci absolut totul avea legătură cu ceea ce știam eu să fac și practic nu am făcut greșeli, dar e adevărat că nici nu sunt genul care să riște. Știi cum e, ca să câștigi trebuie să riști. Dar nu, n-am riscat, așa că am reușit să supraviețuiesc, pentru că vremurile au fost cu ups and downs.

Ce program alimentar respectă Dana Savuică

Pentru că tot se apropie sărbătorile, ce măsuri iei astfel încât să nu te prindă noul an cu kilograme în plus?

Orice femeie trebuie să se întrețină și cred că fiecare dintre noi avem câte o luptă interioară cu câteva kilograme, mai multe sau mai puține, depinde. În perioada asta, am fluctuații de greutate, fiind și la o anumită vârstă, intrând la menopauză, schimbări hormonale și tot felul de chestii de genul ăsta.

Citește și: Toți o știu pe Dana Săvuică, dar cum arată fata vedetei? Julie s-a pozat în costum de baie la plajă

M-au făcut cumva să îmi pierd echilibrul din punctul acesta de vedere, al kilogramelor, dar pe de altă parte am suplinit cu mișcare, cu o anumită alimentație. Merg pe o dietă care este foarte bogată în nutrienți, dar foarte slab calorică.

Mă preocupă faptul să arăt bine în continuare, dar, în același timp, nici nu fac din asta o mare dramă. Știi ceva? Până și stresul te poate îngrășa, sincer!

Video: Cătălin Shadi Sîrbu