Ce onoare pentru Simona Halep! WTA a făcut anunțul surprinzător

Simona Halep a avut un sezon 2020 destul de bun, în care a câștigat nu mai puțin de trei turnee WTA. S-a impus la Dubai, la Praga și la Roma. Pe de altă parte, cea mai mare dezamăgire a venit la Roland Garros, unde a ieșit încă din turul 3, învinsă clar de Iga Swiatek. La Australian Open, Simona Halep a ajuns până în semifinale, unde a fost învinsă de Garbine Muguruza. Un sezon serios afectat de pandemia de coronavirus, dar în care cel mai frumos meci a fost al Simonei Halep.

WTA a decis ca un meci al Simonei Halep, mai tare decât duelul dintre surorile Williams

WTA a anunțat că partida Simona Halep – Elena Rybakina, finala de la Dubai, a fost cel mai frumos meci disputat în 2020 în tenisul feminin. A fost 3-6, 6-3, 7-6 (5) pentru Simona Halep, după un meci care a durat mai bine de două ore. Și a adus al 20-lea titlu WTA pentru ea. Era chiar ultima partidă disputată de Halep înainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus. Totuși, decizia WTA poate fi considerată surprinzătoare. Asta dacă ținem cont că turneul de la Dubai nu este între cele mai importante din circuitul feminin.

WTA Dubai este de categorie Premier, în vreme ce Western&Southern Open are categorie superioară, Premier 5. Naomi Osaka – Anett Kontaveit, partidă din turneul disputat la New York în acest an, a fost de asemenea nominalizată. Dar a ieșit doar pe locul 3. În vreme ce pe locul 2 s-a clasat super duelul de la Lexington, Venus Williams – Serena Williams. În fine, pe locul 4 a ieșit o partidă de la Ostrava, turneu care a încheiat sezonul WTA, cea dintre Sabalenka și Gauff.

Pandemia de coronavirus continuă să dea peste cap tenisul la nivel înalt și pentru sezonul 2021. Autoritățile statului Victoria au decis să amâne Australian Open, primul turneu de Grand Slam din noul an. Astfel, competiția va începe cu trei săptămâni mai târziu, pe 8 februarie, anunță Daily Mail. Inițial, startul era programat pentru 18 ianuarie. Decizia vine în condițiile în care jucătorilor le-a fost interzis să călătorească spre Melbourne încă din această lună. Astfel că programul pentru startul de sezon Simonei Halep se va schimba.