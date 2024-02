Ce obiecte valoroase a primit Dana Săvuică de la mama ei: “Asta făcea tot timpul în toate misiunile diplomatice” EXCLUSIV

Dana Săvuică a copilărit în Sri Lanka și Indonezia, unde tatăl ei era în misiuni diplomatice. A avut ocazia să cunoască diverse culturi și să descopere locuri inedite, pasiunea pentru călătorii având-o și în prezent. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatoarea emisiunii Ego Life ne-a vorbit despre pasiunea pentru bijuterii insuflată de bunica și de mama ei, dar și despre obiectele valoroase pe care acestea i le-au dăruit. Vedeta ne-a vorbit și despre cadoul pe care și l-a făcut la 18 ani, cu ocazia intrării la facultate.

Dana Săvuică a fost prezentă, zilele trecute, la inaugurarea unui magazin de bijuterii, unde a admirat colecțiile exclusiviste. Cu această ocazie, vedeta ne-a vorbit despre moștenirea primită de la mama și bunica ei în materie de aur și pietre.

Bijuteriile sunt cele mai bune prietene ale femeilor. Așa e?

Ai bijuterii de la bunica?

Ai urmat și tu tradiția și ai făcut investiții?

Eu mai puțin, am niște piese care au și valoare sentimentală, dar îți spun sincer că am aceste bijuterii de la bunica și de la mama mea și îmi sunt suficiente. Dar îmi place de fiecare dată să port: ori o brățară de genul acesta, ori colierul acesta pe care l-am primit chiar de ziua mea cadou, niște cercei cu mici diamante, normal, ca orice femeie îmi place!

Ai o piatră norocoasă sau o bijuterie în formă de steluță?

Dar din partea partenerului tău de viață ai primit o bijuterie?

Ai făcut și o schimbare de look. De la ce vârstă ești blondă?

Blondă m-am făcut prima oară la 18 ani, când am dat la facultate, am intrat la facultate și m-am dus la părinții mei și le-am spus: ok, eu vreau să devin blondă. Deci asta să fie cumva cadoul meu pentru că am intrat așa în lumea adulților.

Deci atunci a fost prima oară. Dar pe urmă, când am intrat în lumea modellingului, am alternat, am avut perioade în care am vrut să fiu roșcată și apoi iară reveneam la blond. Și acum pur și simplu am rămas blondă, deci dacă faci socoteala, am 54 de ani, sunt de foarte mult timp blondă. Dar nu reacționez la bancurile cu blonde, pentru că eu tot timpul spun: dragilor, eu nu sunt blondă! Eu sunt șatenă!