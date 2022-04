Ce nume va avea fetița Ralucăi Pastramă cu Ibrahim, actualul său iubit. Este superb!

Ce nume va avea fiica Ralucăi Pastramă cu Ibrahim, actualul ei iubit. Numele este superb. Bruneta a arătat pe rețelele sociale burtica de gravidă și a organizat, recent, o petrecere în cinstea micuței, acolo unde a petrecut alături de prieteni dragi. De asemenea, pe pagina de Instagram, fosta soție a lui Pepe a mai dezvăluit și ce nume va purta copilul.

În toamna anului trecut, Raluca Pastramă a fost cerută în căsătorie de iubitul arab. Deși a ținut ascunsă relația și sarcina, la început, Raluca Pastramă avea să confirme pentru Cancan.ro.

„Da, este adevărată informația dumneavoastră. Sunt gravidă. Suntem foarte fericiți. Ibrahim mi-a dovedit că mă iubește, iar acest copil este rodul dragostei noastre. Nu am vrut să vorbesc până acum despre acest lucru pentru că nu-mi place să fiu subiect de presă”, dezvăluia vedeta.

La rândul său, Ibrahim îi declara Ralucăi Pastramă iubirea:

Numele pe care îl va purta fiica Ralucăi Pastramă cu Ibrahim se numește: Mariam.

Pepe, fostul soț al Ralucăi Pastramă, este, de asemenea, într-o nouă relație și așteaptă un copil. Raluca Pastramă a vorbit despre Pepe, după ce a aflat de noua lui relație, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

„Pepe a fost mereu un bărbat care oferă dragoste. El are nevoie de atenţie, aproape în permanenţă. Aşa este el construit şi cred că aşa şi trebuie înţeles!”.

Raluca a explicat și care au fost motivele care au dus la despărțirea lor:

Fiecare dintre noi avem acum viaţa noastră dar, aşa cum am mai spus-o, noi avem împreună doi copii minunaţi, care se vor bucura mereu de toată căldura şi de toată atenţia noastră!”.

„Eu am pus punct. Lucrurile nu mai funcţionau de foarte mult timp în căsnicia noastră şi m-am gândit foarte bine la ce e de făcut. Am luat greu acea decizie, dar, odată luată, nu a mai fost cale de întoarcere.

Raluca Pastramă spunea despre căsnicia cu Pepe:

„Eram prea copilă, când am început această căsătorie. Apoi, repede, am devenit un copil care, la rândul lui, avea alt copil. Nu am ştiut să manageriez, să controlez anumite situaţii şi lucruri, pe care nu mai doresc să le amintesc. Iar toate chestiunile astea s-au întors împotriva mea. Nu e un reproş pentru nimeni, ce spun acum, ci doar o constatare.

Am ales atunci să trec în planul al doilea, să-i pun pe ceilalţi în prim-plan. Azi nu aş mai face aceeaşi alegere. Nu e bine să te neglijezi, să accepţi să intri pe un plan secundar, fiindcă aşa m-am pierdut pe mine însămi.

În viaţă trebuie să înveţi să ai grijă şi de tine. Nu faci asta, comiţi o greşeală. Care te poate costa foarte scump!”, a adăugat ea pentru Playtech.ro.