Ce nume ar putea avea fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry. Unul este un omagiu bizar de tot

Meghan Markle și Prințul Harry vor deveni în curând părinți pentru a doua oară! Ducesa de Sussex se pregătește să aducă pe lume în curând o fetiță, astfel că primul ei născut, micuțul Archie, va avea în sfârșit un partener de joacă. Aceștia ar putea avea deja câteva nume pregătite, iar britanicii speră ca ei să aducă un omagiu considerat bizar de unele persoane.

Meghan Markle și Prințul Harry anunțau în luna februarie că vor deveni părinți pentru a doua oară. Cei doi au trecut prin clipe grele în vara anului trecut după ce fosta actriță a suferit un avort spontan, dar se pare ca nu s-au dat bătuți și au făcut tot posibilul pentru a-i oferi fiului lor un partener de joacă.

Ducii de Sussex au anunțat în interviul exploziv oferit vedetei Oprah Winfrey că vor avea o fetiță, motiv de bucurie pentru toată lumea. Ținând cont că Prințesa Eugenie și Zara Tindall i-au adus un omagiu Prințului Philip înainte de moartea sa, unul dintre numele micuților fiind chiar Philip, așa că toată lumea se așteaptă ca Meghan Markle și Prințul Harry să facă același lucru.

Ladbrokes, un site de pariuri din Marea Britanie, a listat Philippa ca fiind un nume popular atunci când vine vorba de ce vor alege Prințul Harry și Meghan Markle pentru fiica lor. Printre alte nume preferate de britanici se numără, Diana și Elizabeth, ce fac referire la mama, respectiv bunica Prințului. De asemenea, mai sunt listate și Allegra, Grace, Emma, Rose, Victoria, Alice și Alexandria.

De curând, Meghan Markle și-a pus în evidență burtica de gravidă într-un videoclip. Viitoarea mămică trece prin momente superbe, dar nu a putut să participe la un eveniment Vax Live, mai ales pentru că sarcina este destul de înaintată. Totuși, ea a trimis un videoclip filmat cel mai probabil în curtea casei din Montecito, unde locuiește alături de fiul și soțul său.

Aceasta a și menționat-o pe micuța ce va veni în curând pe lume, dar a vorbit și despre importanța vaccinării și sprijinul ce trebuie acordat femeilor ce și-au pierdut locurile de muncă de la începutul pandemiei. Îmbrăcată într-o rochie roșie cu un imprimeu roz, Ducesa de Sussex a strălucit.

Meghan’s poignant message about vaccine equity at #VaxLive concert and her soon to be born baby daughter #DuchessMeghan will have with #PrinceHarry pic.twitter.com/FDvFHuMo1S

— Carolyn Durand (@CarolynDurand) May 9, 2021