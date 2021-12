Ce nu trebuie să lipsească din bradul de Crăciun. E musai să ai aceste 2 ornamente importante

Sărbătorile de iarnă ne bat la ușă, iar românii se bucură de această perioadă din an mai mult decât copiii care văd zăpada, pentru prima oară. Decorarea locuinței, pregătirea bunătăților de pe masa de Crăciun și împodobirea bradului sunt tradiții de la care românii nu se dezic, iar an de an celebrează spiritul Nașterii lui Iisus, simțind magia sărbătorilor. Se spune că ornarea pomului de Crăciun are o seminificație aparte și există 2 lucruri ce nu trebuie să lipsească de pe acele bradului. Despre ce este vorba.

Ce trebuie să atârni în bradul de Crăciun pentru a avea noroc

Nu degeaba se spune că luna decembrie reprezintă cea mai frumoasă perioadă din an. Spiritul sărbătorilor de iarnă îi cuprinde pe români încă de la începutul gerosului Undrea, așa cum este cunoscută cea de-a 12a lună în calendarul popular.

Crăciunul este sărbătoarea menită să aducă familia împreună, cântând colinde în jurul bradului împodobit, împărțind cele mai frumoase cadouri, dăruite din inimă, petrecând timp prețios alături de cei dragi.

Conform tradiției populare, bradul se ornează în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, iar copii stau cu sufletul la gură așteptându-l pe Moș Crăciun să vină de la Polul Nord, cu sacul plin doldora de cadouri pentru fetițele și băiețeii cuminți.

Legenda spune că bradul de Crăciun trebuie să aibă două obiecte importante, pentru ca cei care l-au împodobit să aibă parte de prosperitate, noroc și fericire. Se spune că orice brad de Crăciun trebuie să aibă cel puțin un glob roșu, pentru ca toate dorințele să le fie împlinite.

Apoi, un alt element care nu trebuie să lipsească, sub nicio formă, din pomul de Crăciun este steaua din vârf, despre care bătrânii spun că este aducătoare de noroc.

Pune un săculeț de orez în brad, pentru a avea prosperitate

Pe lângă steaua din vârf și globurile roșii, tradiția mai spune că un pom de Crăciun trebuie să adăposească, printre ramurile sale, un săculeț de orez. De ce? Pentru că acesta reprezintă o amuletă norocoasă pentru locuința ta.

Pe lângă globuri sclipitoare, beteală, fundițe și instalații luminoase, românii preferă să pună, în loc de bomboane, săculeți mici și colorați cu orez, pentru ca anul ce vine să le aducă prosperitate, noroc și bani, potrivit principiilor Feng Shui.

De asemenea, specialiștii sunt de părere că ornamentele sau globurile în formă de cadou simbolizează noroc neașteptat și surprize. Așadar, asigură-te că ai câteva și sub bradul tău de Crăciun.