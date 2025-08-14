Ce nu se dă niciodată de pomană de Sfânta Maria. Obiectele și preparatele care nu au ce căuta în pachetele împărțite pe 15 august

Ultima oră
Zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria. Vor avea parte de prosperitate până la finalul anului
14 aug. 2025 | 20:06
de Ioana Bucur

Pe 15 august, creștinii ortodocși sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, o zi cu o semnificație aparte în calendarul bisericesc. În această perioadă, mulți credincioși obișnuiesc să facă pomeni pentru sufletele celor adormiți, oferind pachete cu mâncare, băutură și obiecte de uz casnic. Totuși, tradiția populară și rânduielile bisericești spun că există anumite lucruri care nu trebuie niciodată date de pomană de Sfânta Maria, fiind considerate nepotrivite sau aducătoare de ghinion.

Pomenile din ziua de 15 august au rolul de a aduce liniște și iertare sufletelor celor trecuți în neființă și de a aduce binecuvântare celor care le oferă. Obiceiul este mai ales întâlnit în mediul rural, unde gospodinele pregătesc mâncăruri tradiționale și pachete pe care le împart vecinilor, rudelor sau celor nevoiași.

Dar, dincolo de gestul caritabil, există reguli nescrise care se transmit din generație în generație.

Ce nu se dă de pomană de Sfânta Maria

  • Carne de pasăre – În multe zone din țară, există credința că oferirea cărnii de pasăre de Sfânta Maria „aduce neliniște sufletului celui pentru care se face pomana”, întrucât pasărea este asociată cu zborul și plecarea, iar simbolic poate „alunga” pacea.
  • Tărie – Tradiția populară spune că băuturile alcoolice tari, precum țuica sau vodca, nu se oferă în această zi. În schimb, se poate da vin, de preferat roșu, folosit la slujbele religioase.
  • Alimente acre sau amare – Preparatele cu gust acru sau amar sunt evitate, pentru că se spune că aduc tristețe și lacrimi. Din această categorie intră murăturile, zeama de varză sau anumite ceaiuri amare.
  • Obiecte ascuțite – Cuțitele, foarfecile sau orice alte obiecte tăioase nu se dau de pomană, pentru că simbolizează „tăierea” legăturilor spirituale dintre cel care oferă și cel care primește.
  • Îmbrăcăminte de culoare neagră – Chiar dacă hainele se dau adesea de pomană, de Sfânta Maria se evită culorile închise, mai ales negrul, pentru că atrag ghinion și simbolizează doliul.

Ce se oferă în schimb

În pachetele de pomană se pun de obicei mâncăruri calde, precum sarmale, tocănițe, plăcinte, pâine proaspătă și fructe de sezon. Dulciurile de casă, cum ar fi cozonacul sau prăjiturile, sunt foarte apreciate. Vinul, apa, prosoapele sau vasele noi sunt de asemenea considerate potrivite.

În multe sate, gospodinele adaugă și flori sau busuioc sfințit, simboluri ale curățeniei și protecției divine.

Deși Biserica nu impune restricții stricte privind ceea ce se dă de pomană, multe dintre aceste obiceiuri provin din credința populară, adânc înrădăcinată în cultura românească. Respectarea lor nu este obligatorie, dar pentru cei care țin la tradiție, acestea au un rol important în păstrarea autenticității sărbătorii.

Pomenile de Sfânta Maria nu au doar un rol religios, ci și unul social. Ele aduc oamenii împreună, cultivă compasiunea și solidaritatea, amintindu-ne de valorile care ne definesc ca popor. Chiar dacă în marile orașe aceste tradiții se pierd treptat, în satele românești ele continuă să fie respectate cu sfințenie, transmițând mai departe lecția generozității și a credinței.

Astfel, indiferent dacă alegem să respectăm toate interdicțiile sau doar o parte dintre ele, gestul de a dărui cu sufletul curat rămâne cel mai important. Iar pe 15 august, de Sfânta Maria, acest gest capătă o putere simbolică aparte, fiind un prilej de a ne aduce aminte atât de cei vii, cât și de cei plecați dintre noi.

