Ultima oră
Zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria. Vor avea parte de prosperitate până la finalul anului
14 aug. 2025 | 19:56
de Ioana Bucur

Ce este interzis să faci de Sfânta Maria, se spune că gestul atrage ghinion și rele. Puțini români mai știu de această tradiție uitată de 15 august

Social
Ce este interzis să faci de Sfânta Maria, se spune că gestul atrage ghinion și rele. Puțini români mai știu de această tradiție uitată de 15 august
foto: Pixabay

Pe 15 august, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari sărbători din calendarul creștin-ortodox, marcată cu cruce roșie. Este o zi cu o puternică încărcătură spirituală, dar și cu numeroase tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație. În trecut, multe dintre acestea erau respectate cu strictețe, însă astăzi doar puțini români își mai amintesc de ele. Printre obiceiurile mai puțin cunoscute se află și o interdicție veche despre care se crede că, dacă este încălcată, aduce ghinion și necazuri.

Tradiția care avertizează asupra unui gest interzis

Potrivit credinței populare, de Sfânta Maria nu este bine să îți tunzi părul. Se spunea că tăierea părului în această zi „taie” norocul și sănătatea celui care o face. În unele regiuni, părul era considerat un dar de la Dumnezeu și un simbol al vitalității, iar îndepărtarea lui într-o zi atât de importantă era văzută ca un act de lipsă de respect față de Maica Domnului.

Mai mult, exista convingerea că părul nu trebuie aruncat la întâmplare, nici în vânt, nici în apă, pentru că putea fi folosit de cineva în descântece sau vrăji. În trecut, femeile care totuși își tundeau părul îl adunau și îl ardeau, pentru a-l proteja de „ochii răi”.

Alte obiceiuri și restricții din ziua de Sfânta Maria

În tradiția populară, ziua de 15 august este dedicată odihnei, rugăciunii și cinstirii Maicii Domnului. Din acest motiv:

Vezi și:
Ce nu se dă niciodată de pomană de Sfânta Maria. Obiectele și preparatele care nu au ce căuta în pachetele împărțite pe 15 august
  • Nu se fac treburi grele în gospodărie. Femeile evitau să spele, să coasă sau să toarcă, iar bărbații nu lucrau la câmp.
  • Nu se aprind focuri în curte sau pe câmp, fiind considerat un semn de neliniște și un gest care alungă binecuvântarea casei.
  • Nu se poartă haine negre, cu excepția celor aflate în doliu, deoarece se spune că negrul atrage tristețe și nenoroc.
  • Nu se fac certuri și nu se folosesc cuvinte urâte, pentru că ziua trebuie să fie una de pace și împăcare.

În unele zone din Moldova și Maramureș, există obiceiul ca femeile să aducă la biserică flori, busuioc și mentă, care sunt sfințite și păstrate apoi în casă ca protecție împotriva relelor.

Adormirea Maicii Domnului nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și una care marchează trecerea de la vara calendaristică spre toamnă. În credința populară, de la Sfânta Maria „se întoarce frunza” și încep pregătirile pentru muncile de toamnă. Totodată, această zi este prilej pentru rugăciuni speciale adresate Maicii Domnului, considerată protectoarea familiei și a celor aflați în suferință.

O tradiție pe cale de dispariție

Deși aceste obiceiuri și superstiții sunt tot mai puțin cunoscute în mediul urban, ele continuă să fie păstrate în satele din România, unde credința se împletește strâns cu tradiția. Bătrânii le transmit mai departe copiilor și nepoților, păstrând vie o parte din identitatea spirituală a poporului român.

Chiar dacă astăzi nu toți respectă interdicția de a nu tunde părul în această zi, pentru mulți români Sfânta Maria rămâne un moment de liniște, reculegere și apropiere de valorile creștine. Această tradiție, fie că este privită ca o simplă superstiție sau ca un obicei plin de simboluri, ne amintește că în spatele fiecărei sărbători stau povești și credințe care merită cunoscute și păstrate.

Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Adevarul
Mit spulberat. Fructele nu afectează ficatul ca alcoolul. Cât înseamnă, de fapt, „prea mult”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Cum râde Lidia Buble de cei care o critică mereu. Cadoul special pe care și l-a luat din vacanța de lux
Cum râde Lidia Buble de cei care o critică mereu. Cadoul special pe care și l-a luat din vacanța de lux
Monden
acum 3 ore
Cum să pregătești cel mai bun sol pentru roșii și să obții o recoltă bogată și delicioasă
Cum să pregătești cel mai bun sol pentru roșii și să obții o recoltă bogată și delicioasă
Sfaturi pentru grădinari
acum 3 ore
Horoscop vineri, 15 august 2025. Zodiile care se bucură de protecție divină de Sfânta Maria
Horoscop vineri, 15 august 2025. Zodiile care se bucură de protecție divină de Sfânta Maria
Horoscop
acum 4 ore
Fetița Teodorei Marcu a împlinit 3 ani. Cum a arătat prima aniversare a fetiței fără mamă, cine i-a fost alături și i-a alinat dorul, au fost nedezlipite: „La mulți ani, inimioară”
Fetița Teodorei Marcu a împlinit 3 ani. Cum a arătat prima aniversare a fetiței fără mamă, cine i-a fost alături și i-a alinat dorul, au fost nedezlipite: „La mulți ani, inimioară”
Monden
acum 4 ore
Parteneri
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Click.ro
Guvernul sprijină românii la plata facturilor! Iată cum
Mediaflux
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro