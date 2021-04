Ce nu s-a știut până acum despre Starlin de la Survivor. Soția Războinicului a spus tot

Soția lui Starlin a dat tot din casă! Dezvăluirile femeii au fost cu adevărat speciale. Ce nu s-a știut până acum despre celebrul concurent din tabăra Războinicilor din cadrul emisiunii Survivor România 2021?

Survivor România 2021: Soția lui Starlin, detalii neștiute despre acesta

Partenera de viață a lui Starlin din echipa Războinicilor rupe tăcerea și vine cu detalii din viața lor de cuplu. Cei doi sunt împreună parcă de o viață și trăiesc o frumoasă poveste de iubire de 13 ani, bucurându-se și de rodul dragostei lor, o fetiță.

Puțini știu însă care au fost greutățile peste care au dat de-a lungul acestui timp. Elena, soția sportivului, a dezvăluit că între Războinic și fiica sa este o relație specială. Totul a început într-un mod deja obișnuit zilelor noastre – pe rețelele de socializare.

Bărbatul a fost cel care a făcut primul pas, ulterior conversațiile au curs de la sine, mai apoi s-au îndrăgostit și au făcut pașii următori. Femeia susține că nu credea că lucrurile vor merge așa și că se va ajunge chiar la întemeierea unei familii, dar iată că soarta i-a luat pe amândoi prin surprindere!

„Mă emoționează când vorbește despre tatăl ei”

„Ei au o relație foarte specială. Mă emoționează când vorbește despre tatăl ei. Ne-am cunoscut acum 13 ani, pe o rețea de socializare, el a făcut primul pas. Mi-a lăsat un mesaj și de acolo am început să vorbim.

Vorbind, ne-am dat seama că se întâmplă ceva. Nu credeam în dragoste pe internet. M-a așteptat cu tatăl lui la aeroport. A fost ciudat. A fost exact cum îmi imaginam. De câte ori îmi aduc aminte, am lacrimi în ochi. Noi am trecut prin multe greutăți.

Acolo nu a fost deloc ușor. Am început de la zero totul. Am hotărât să venim în țară. Am stat trei ani la el în Dominicană. A fost greu, dar familia mea a acceptat”, a mărturisit Elena cu ochii în lacrimi, arată libertatea.ro.

„E o relație pură, fără absolut niciun fel de interes”

De asemenea, aceasta a mai povestit și că ea și Starlin au spus DA în fața ofițerului stării civile în Republica Dominincană, ulterior cununica religioasă făcând-o în țară, alături de și familia sa.