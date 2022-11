Ce nu mai poate face Lidia Buble de când s-a întors din Republica Dominicană. Vedeta a recunoscut: „Nu mai am cum”

Lidia Buble a rezistat o lună în competiția din Republica Dominicană. Solista a subliniat că proiectul ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici” a reușit să o facă să privească unele lucruri altfel. De asemenea, cântăreața și-a învins fobiile și a reușit să facă față foamei, iar mai apoi s-a întors în România cu 8 kilograme mai slabă. Ce nu mai poate face acum? Fanii ei au rămas surprinși de mărturisirile sale.

Lidia Buble a rezistat o lună în competiția ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Cântăreața a trecut de câteva probe extrem de grele și a rezistat condițiilor grele din Republica Dominicană.

De asemenea, fosta jurată de la emisiunea ,,Next Star” a subliniat că a reușit să își învingă fobiile și să facă față foamei. Șatena a fost nevoită să mănânce zilnic doar 70 de grame de orez și 70 de grame de fasole o zi întreagă. Cu toate că s-a întors acasă, experiența sa nu a trecut neobservată pe chipul ei.

Vedeta a susținut că nu se mai ține de regimul vegetarian pe care îl avea înainte de a ajunge în competiție. De asemenea, ea a subliniat și că nu mai poate face mofturi la mâncare oriunde ar merge.

,,La orez m-am reîntors pentru că o să rămân fan orez toată viața mea, dar la fasole cred că prea curând nu o să mai dăm nas în nas. Carne am mai gustat, nu m-am oprit acolo la junglă. Am început să mănânc ușor-ușor mezeluri, când mai merg la mami acasă dacă face câte un șnițel nu mai pot să o refuz că acum îmi scoate ochii, îmi zice că prin junglă am mâncat carne de aia la conservă și ea care gătește cu toată dragostea stau și refuz.

Trebuie să mănânc, îți dai seama că nu mai am cum. După ce m-a văzut mâncând tarantule, am băut un pahar de 400 ml de viermi vii, mai pot să refuz un șnițel? Nu mai am cum. Nu mai fac mofturi, nu mai există să las în farfurie că vezi Doamne că mă îngraș”.