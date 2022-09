Detaliul despre Lidia Buble care a ieşit la iveală odată cu „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Ce nu mai face vedeta de ani de zile: „Va fi foarte greu”

Lidia Buble este una dintre cele doisprezece celebrități care se luptă pentru titlul de Rege/Regină a junglei din Republica Dominicană. Odată cu participarea la competiția din cadrul emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022, a ieșit la iveală un detaliu cunoscut de puțini dintre fanii săi. Lidia Buble este vegetariană de peste opt ani de zile, motiv pentru care se confruntă cu reale provocări pentru a câștiga marele premiu.

Lidia Buble este vegetariană de peste opt ani

Lidia Buble este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din țara noastră. Deși s-a arătat entuziasmată de ideea de a-și testa rezistența în jungla dominicană, puțini dintre urmăritorii emisiunii și dintre fanii săi știu cu ce provocări se confruntă, de fapt, artista.

Solista este mereu numai un zâmbet și are grijă să emane pozitivitate de fiecare dată când are ocazia. Aparent puternică ân fața situațiilor limită, Lidia Buble are poartă adevărate lupte la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022. Puțini știu despre vedetă că este vegetariană de peste opt ani de zile. Din acest motiv, reality-show-ul la care participă este o reală provocare pentru ea.

„Eu sunt vegetariană. Nu mănânc carne. În show vor fi multe probe în care va trebuie să mâncăm tot felul de alimente. Va fi foarte greu. Am încercat de multe ori să mă împrietenesc cu carnea și nu am reușit deloc. Sunt convinsă că va fi o mare problemă”, a dezvăluit Lidia Buble pentru presa românească.

Deși este convinsă că nimic din ce va gusta în junglă (insecte, mâncăruri cu sau din carne) nu va fi gustos, cântăreața este determinată să facă tot posibilul să mănânce tot din farfurie. Artista a mărturisit că nu știe cum va reacționa în fața situațiilor de acest fel, însă va încerca să dea curs provocărilor.

Foamea îi dă de furcă artistei din jungla dominicană

Majoritatea concurenților, dacă nu chiar toți, din cadrul reality-show-ului difuzat de PRO TV consumă carne. În comparație cu aceste vedete, Lidiei Buble îi vine mai ușor să se adapteze la programul alimentar din junglă. Celebritățile primesc zilnic 70 de grame de orez, 70 de grame de fasole și un cartof din care să se hrănească 24 de ore.

Ce îi va da, totuși, de furcă în junglă Lidiei Buble va fi foamea. În momentele în care o resimte, artista spune că devine cu adevărat supărată.

„Când îmi este foarte foame, nu mă pot concentra la absolut nimic. Vorbești cu mine, iar eu mă uit în gol. Nu înțeleg nimic din ce se întâmplă, nu mă pot concentra. Devin atât de enervantă încât nu mă pot suporta eu pe mine. Sunt și foarte prietenoasă, reușesc să mă fac foarte plăcută. Dar știu și că am acest defect și că sunt momente în care sunt foarte greu de suportat.

