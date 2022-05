Ce nu face Amalia Enache pentru fiica ei: „Nu-mi vine să o ajut. Și pentru că sunt leneșă”

Amalia Enache este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de știri din țară. Are o carieră de succes, însă înainte de toate este mamă. Prezentatoare știrilor PRO TV a vorbit în exclusivitate pentru Ego.ro despre relația pe care o are cu fiica ei.

Micuța Alma este încă la grădiniță, însă Amalia știa de pe acum că trebuie să o lase să-și aleagă singură o pasiune pe care să o urmeze. Alma învață la una dintre cele mai bune grădinițe și are diferite pasiuni.

„În partea a doua a zilei are tot felul de opționale și ea vrea la toate: vrea robotică, aritmetică mentală, șah, baschet. Pe toate le vrea și nu mă opun încercărilor ei. O să vedem la școală. Eu zic despre Alma că, pe lângă toată partea asta, care este de distracție, ne bucurăm că e copil, se bucură acolo foarte mult de natură, ea mai are ceva ce este foarte important și îmi arată mie că este pregătită pentru școală, ea știe să rămână în sarcină. Când are ceva de făcut, pentru că acolo fac și foarte multă treabă, își duce sarcina până la capăt. Nu este exagerat de competitivă, însă e atât cât trebuie să fie ea mulțumită că ce iese din mâinile ei este bine”, a povestit Amalia Enache.