Ce nu este bine să faci în Postul Sfinților Petru și Pavel 2023. Biserica o interzice

În fiecare an, pe data de 29 august, creștinii ortodocși îi sărbătoresc potrivit Calendarului Creștin Ortodox, pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Premergător acestei sărbători are loc o perioadă de post. Durata acesteia este variabilă de la an la an, iar anul acesta începe pe data de 12 iunie și se termină pe data de 29 iunie. Iată ce nu este bine să faci în Postul Sfinților Petru și Pavel 2023, potrivit tradițiilor și obiceiurilor.

Ce nu este bine să faci în Postul Sfinților Petru și Pavel 2023

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel comemorează viața celor doi mari apostoli ai lui Isus Hristos: Sfântul Petru și Sfântul Pavel. Sfântul Petru a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Isus Hristos și este considerat primul Papă al Bisericii Catolice. El este adesea asociat cu cheile Împărăției Cerurilor, datorită pasajului din Evanghelia după Matei, unde Isus îi spune lui Petru: „Ție îți voi da cheile Împărăției Cerurilor” (Matei 16:19).

Sfântul Pavel a fost, de asemenea, un important apostol și misionar al Bisericii Primare. El a fost cunoscut că a răspândit creștinismul în multe părți și a scris epistole, care fac parte din Noul Testament al Bibliei.

Tradiții în postul Sâmpetrului

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel este o zi de sărbătoare importantă în calendarul creștin-ortodox și este marcată prin slujbe religioase speciale în bisericile creștine. Credincioșii se adună pentru a se ruga, a participa la liturghie și pentru a sărbători viața și învățăturile acestor doi apostoli.

Legat de postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel există o serie de tradiții și obiceiuri de care este bine să ții cont dacă nu vrei să ai parte de ghinion tot anul. Iată așadar ce nu este bine să faci în Postul Sfinților Petru și Pavel 2023:

nu se fac nunți

nu se fac botezuri sau cumătrii

nu se fac petreceri

nu se cântă și nu se dansează

nu se consumă băuturi alcoolice și nu se fumează.

Rugăciune către Sfinții Petru și Pavel

Pentru a nu își pierdea nădejdea zilnic și pentru a se păstra intacți, creștinii ortodocși rostesc această rugăciune puternică, în fiecare zi a postului Sfinților Petru și Pavel.

„Pe Voi, Apostoli slăviţi ai Lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiţi stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o. Pe tine, Sfinte Petre, Mântuitorul te-a ales să fii piatra de temelie a Sfintei Biserici şi ţi-a dăruit harul să-i întăreşti în credinţă pe toţi fraţii tăi. Pe tine, Sfinte Pavele, Mântuitorul te-a făcut din duşman un ales prieten, iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăţi neamurilor toate comorile învăţăturii creştine. Sfinte Petre şi Sfinte Pavele, amândoi aţi lucrat cu neobosită însufleţire la răspândirea Împărăţiei lui Hristos, pecetluind mărturia devotamentului pentru Mântuitor cu sângele vostru. La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăţi nedrepte se abate asupra vieţii noastre, să-i îndepărtaţi pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră. Amin. Acolo, în Împărăţia lui Dumnezeu, vă bucuraţi de vederea Lui în slava cerească. De Acolo, priviţi spre Biserica lui Hristos care călăuzeşte popoarele, pentru ca ele să vadă lumina Evangheliei şi să nu rătăcească drumul care duce la izvoarele tămăduitoare ale harului. Ne închinăm Vouă, să-L rugaţi pe Mântuitorul nostru să-i lumineze şi să-i apere de orice necaz pe episcopi, pe preoţi şi întregul popor creştin. Rugaţi-L pe Domnul secerişului să trimită lucrători sârguincioşi în ogorul Tău, pentru ca toţi oamenii de bunăcredinţă să aibă parte de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu prin Sfânta Biserică. Slăviţi Apostoli Petru şi Pavel, să ascultaţi rugăciunea noastră, credincioşi încercaţi de cumplite necazuri, să fiţi milostivi şi să îndepărtaţi din viaţa noastră furia duşmanilor porniţi să ne doboare cu orice preţ. Amin”

