Ce nu avea voie să facă Denise Rifai în adolescenţă. Prezentatoarea, dezvăluiri neaşteptate: „Nu am vrut să îl fac de râs pe tata”

Obișnuită să fie, de obicei, ea cea care pune întrebările incomode invitaților, de această dată, Denise Rifai a fost intervievată în emisiunea În Oglindă, unde a răspuns celor mai sensibile întrebări legate de viață, religie, carieră și regrete. Ce interdicții avea vedeta Kanal D pe vremea când era adolescentă.

Denise Rifai este, fără îndoială, una dintre cele mai reputate moderatoare TV din România, numele ei fiind sinonim cu atribute precum ambiție, profesionalism, seriozitate și perfecționism.

Deși este o persoană discretă, recent, vedeta a acceptat invitația celor de la În Oglindă, de a veni și a-și pune sufletul pe tavă în fața urmăritorilor, dezvăluind detalii din viața ei privată.

Provenind din origini arabe și trăind într-o lume creștină, Denise Rifai și-a adus aminte de interdicțiile pe care le avea pe vremea când era o adolescentă. Nu avea voie să meargă la petreceri sau să plece în vacanțe cu prietenii, fiind nevoită să respecte anumite reguli stricte.

Eu am știut dintotdeauna că Dumnezeu are un plan cu mine. Am acceptat, știam ce se întâmplă. Mi se părea normal. Știam că într-o zi se va termina. Respectul pentru părinții mei a fost întotdeauna mai mare decât dorințele mele.”, a declarat Denise Rifai în emisiunea În Oglindă.

„Eu nu aveam voie să merg la petreceri, nu aveam voie să merg în vacanță, cu colegii. Am început să… Nici nu voiam să-l pun pe el în dificultate, tata m-ar fi susținut, la o adică, dar nici prea mult nu e bine.

Urmând șirul dezvăluirilor impresionante, Denise Rifai a mărturisit motivul pentru care nu a făcut copii până la vârsta de 37 de ani.

Vedeta s-a concentrat pe carieră și a considerat că nu ar fi găsit momentul și persoana potrivită cu care să facă acest pas atât de important, până acum.Cu toate acestea, Denise Rifai dezvăluie că își dorește foarte mult să devină mamă.

„Am 37 de ani și nu am încă un copil, m-am concentrat pe carieră, total pe carieră, și pe tot ceea ce consider eu că trebuie să construiesc în viața asta. Mă doare…mi-ar plăcea sa am un copil.

Mă uit, râvnesc la ei, dar sunt cerebrală și îmi dau seama că nu am timpul necesar. Nu poți să faci un copil, pentru că un copil nu e orice chestie, nu e o jucărie. Are nevoie de mine, tot ce am eu trebuie să transpun pe el, în el.

Este o muncă extraordinară să fii mamă. Mi-ar plăcea la un moment dat să cunosc un bărbat, pe care, în primul rând, să îl simt tată pentru copiii mei.”, a concluzionat Denise Rifai.