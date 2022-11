Ce face Denise Rifai întotdeauna înainte de a pleca de acasă. Ritualul vedetei de la Kanal D

Denise Rifai se poate lăuda cu o carieră strălucită în televiziune. Emisiunea 40 de întrebări de la Kanal D se bucură de un succes fulminant, fiind al doilea an consecutiv când câștigă premiul pentru „Cea mai bună emisiune de interviuri-portret” din România. Fostul analist politic a dezvăluit ce face de fiecare dată, înainte de a pleca de acasă.

Aparițiile publice ale lui Denise Rifai sunt, întotdeauna, impecabile, motiv pentru care internauții o admiră extrem de mult pe gazda emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai. Vedeta de la Kanal D adoră ținutele negre, care nu-i lipsesc niciodată din garderobă.

Deși poate reprezenta o adevărată provocare să găsești tinutele negre potrivite, de fiecare dată, Denise Rifai a mărturisit câte costume negre are în șifonier. În ceea ce privește silueta ei trasă ca prin inel, vedeta de la Kanal D susține că adoptă un stil de viață sănătos.

„Nu mai știu numărul. Este o nebunie. Ce pot să zic este că atunci când trebuie să te îmbraci doar în negru devine o provocare.

Nu mai știi cum să mai surprinzi, ce să mai găsești, dar, Slavă Cerului, spectrul e larg, avem mulți creatori români foarte faini, avem și creatori străini minunați, deci mă descurc.

Ca orice femeie căreia îi place să arate cât de cât echilibrat, proporționat, fac și eu ce face toată lumea. Am grijă cum mă hrănesc, am grijă la cantități, încerc să fac sport ori de câte ori pot, am grijă să mănânc sănătos. Cred că acesta este verbul cel mai așezat, am grijă.”, a declarat Denise Rifai, exclusiv pentru wowbiz.ro.