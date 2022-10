Ce nu are voie să consume niciodată Antonia din cauza religiei sale. Vedeta, obligată să doneze bani Bisericii Mormone

Multe din personajele publice cunoscute românilor au obiceiul de a schimba diverse lucruri în privința stilului muzical sau al imaginii. Cu toate astea, unele vedete de la noi au luat decizia de a face unele modificări mai profunde în viața lor. Mai exact, câteva au renunțat la religiile în care s-au născut pentru a trece la un alt cult. Poate puțini știu, dar Antonia ține și ea cont de o restricție aparte din cauza religiei sale. Despre ce este vorba?

Persoanele publice se văd nevoite să facă anumite schimbări pentru a fi pe placul publicului și pentru a rămâne vizibile în showbiz-ul românesc. Unele dintre ele aleg să facă unele modificări chiar mai profunde. Puțini știu, dar Antonia este adepta mormonilor.

Logodnica lui Alex Velea are reguli stricte pe care le urmează pentru ca ea să fie ferită de tentațiile păcătoase. Celebra cântăreață nu are voie să bea alcool, cafea sau să fumeze. De asemenea, vedeta este nevoită să ofere o anumită donație Bisericii Mormone.

,,Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă” sau ,,Biserica Mormonă” este un lăcaș creștin întemeiat de Joseph Smith în anul 1830. Aceasta are peste 15 milioane de adepți în toată lumea, iar sediul central se află în orașul Salt Lake, Utah, în Statele Unite. Biserica Mormonă afirmă că este singura Biserică adevărată a lui Iisus Hristos de pe pământ.

Credincioșii cred că odată cu moartea apostolilor din vechime a avut loc o apostazie a Bisericii din vechime. Mormonii se consideră creștini, dar cu toate astea nu susțin că fac parte din tradițiile ortodoxe, catolice sau protestante. Ei cred în patru cărți scripturale care se numesc „lucrări canonice” ale Bisericii.

Mihai Bendeac este una din vedetele controversate de la noi. Fostul jurat de la emisiunea ,,iUmor” se numără printre puținii care au avut curajul să își motiveze alegerea făcută. El a fost transparent și a mărturisit că a renunțat la alegerea ortodoxă în urmă cu mai mulți ani.

„Având în vedere că am renunțat la religia ortodoxă în urmă cu ceva ani, multă lume mă întreabă dacă mai cred în Dumnezeu și dacă am îmbrățișat altă religie. Nu am o problemă cu a răspunde. Îl iubesc pe Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care am renunțat la o religie care îl folosește …

Nu, nu am îmbrățișat „altă religie”. Nu cred în ideea de religie. Dar pot spune, clar și apăsat, că scientologia mi-a schimbat viața. În ce mod? Dacă vă spun că tot ce vreau se împlinește, mă credeți?”, a mărturisit el în urmă cu ceva timp.