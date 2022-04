Ce nu ar face niciodată Cătălin Măruță cu Cătălin Zmărăndescu: ”Nu, că mă ceartă”

În ediția de azi a emisiunii La Măruță a fost prezentat și un material video de la un eveniment monden din Capitală, la care au participat mai multe vedete autohtone, printre care și celebrul cuplu Cătălin Măruță și Andra. Vedetele prezente la eveniment au fost supuse și unui mic „test” fiind nevoite să răspundă la întrebarea „Pe cine ar lua vedetele în junglă și pe cine nu ar lua în junglă, și de ce”. Cum au răspuns acestea!

Cătălin Zmărăndescu, fost concurent la Survivor România 2022, a părăsit de curând competiția. El a dezvăluit cum a simțit acest concurs, în care s-a remarcat ca fiind și printre cei mai vocali concurenți

„De-a lungul carierei am avut parte atât de victorii, cât și de înfrângeri. Iar dacă privesc în urmă, cam așa mi-a fost și viața: am și urcat, am și coborât. Dar la un lucru nu am renunțat niciodată: la luptă. Când m-ați văzut reacționând, poate mai dur, o făceam pentru că simțeam că unul dintre colegii mei sau mai mulți alegeau să renunțe prea repede la luptă și acceptau înfrângerea. Asta nu pot să înțeleg…

Nicio secundă nu am considerat Survivor ca fiind doar un joc sau o vacanță. M-am gândit constant la nevoile tuturor colegilor și am ales să renunț la anumite aspecte pentru a-i ajuta. Și nu regret. Eu sunt genul de persoană asumată, care atunci când face ceva știe să fie împăcat cu sinele.

Am mâncat…. ceea ce am făcut și în Dominicană imediat după ieșire (râde). Și am petrecut timp cu ai mei. Chiar în weekend am fost plecați la munte și ne-am relaxat în familie. Este un sentiment atât de plăcut să fim toți și să ne bucurăm, departe de alți oameni”, declarat luptătorul pentru ciao.ro.