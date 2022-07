Ce nu ar face Anamaria Prodan în pat niciodată. E vehementă: „În rest, am încercat absolut tot”

Anamaria Prodan i-a surprins pe fanii ei cu câteva dezvăluiri picante. Agentul FIFA nu se teme să vorbească despre orice subiect, iar acum a atins unul chiar interesant pentru unii oameni care o urmăresc intens în mediul online. Impresara a oferit acum câteva detalii despre viața intimă. „Am încercat absolut tot!”, a subliniat încă soția lui Laurențiu Reghecampf. Ce a mai declarat celebra blondă din showbiz-ul românesc?

Anamaria Prodan este una din cele mai interesante prezențe din lumea mondenă din zilele noastre. Aceasta nu se teme să vorbească despre orice subiect, așa că recent a discutat chiar despre viața sa intimă.

Celebra impresară pozează des în ipostaze incendiare, astfel că nimeni nu ar crede că îi este greu să vină și cu dezvăluiri la fel de incitante.

Încă soția lui Laurențiu Reghecampf a mărturisit că a făcut tot ce a putut pe lumea asta și a experimentat multe, dar niciodată nu ar spune DA unui scenariu în pat ce ar avea mai mult de doi protagoniști. Cea din urmă a mai subliniat că și-a permis totul în viață, dar într-o măsură și-a dorit lucruri ,,lumești, nu să zbor în Cosmos”.

„Tatăl meu și-a dorit foarte tare să fiu băiat. Neavând ce să facă, m-a crescut ca pe un băiat, din toate punctele de vedere. Când eram mică și mergeam la poligon cu tata, fetele mă întrebau «Cum a fost?». Eu vorbeam și de arme, și de mașini, iar toți se uitau la mine… în afară de băieți, care făceau roată în jurul meu, fetele fugeau.

Tot ce a fost pe pământul ăsta, eu am încercat. În toate domeniile. Mai puțin pe partea de sex, nu am chestii de-astea cu sex în grup, nu. În rest, am încercat absolut tot. Mi-am permis totul în viața asta, orice. Mi-am dorit lucruri lumești, nu să zbor în Cosmos”, a mărturisit Anamaria Prodan, în cadrul unui podcast.