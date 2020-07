Ce nu a observat nimeni în timpul interviului cu Andreea Esca la PRO TV. Detaliul care i-a emoționat pe mulți

Luni seară, Andreea Esca a confirmat că ea și soțul ei au fost infectați cu noul coronavirus. Însă prezentatoarea de televiziune a transmis și un mesaj subliminal, în timpul interviului său.

Ce nu a observat nimeni în timpul interviului cu Andreea Esca la PRO TV

Astfel, Andreea Esca a mărturisit într-un interviu extrem de emoționant, experiența neplăcută prin care au trecut atât ea, cât și soțul ei în vârstă de 50 de ani. Cei doi s-au luptat cu coronavirusul și au fost internați la spitalul Victor Babeș din Capitală.

Din fericire însă, starea de sănătate a Andreei Esca și a soțului ei este una bună la momentul de față, iar în cadrul interviului pe care l-a acordat aceasta a transmis și un mesaj subliminal.

A început să aibă și ea simptome

Afectată fiind de situația în care s-a aflat soțul ei, vedeta a purtat un tricou pe care scria ”Dragoste”. După ce Alexandre Eram a fost internat cu febră 40 la Spitalul Victor Babeș din București, și prezentatoarea Tv a început să aibă simptome.

„Într-o zi, făcând ceva de mâncare, nu am simțit mirosul de la usturoi, ceea ce era un pic ciudat. Am început să testez tot felul de parfumuri puternice pe care le aveam în casă, nu simțeam absolut nimic. După care au început să gust tot felul de lucruri și nu simțeam gustul. Mi-am dat seama că am devenit și eu purtătoarea acestui virus. Mi-am făcut testul mai devreme și am avut și eu un rezultat pozitiv.

Aveam o amigdalită, dar nu m-am speriat, pentru că eu fac foarte des acest roșu în gât. Nu m-am panicat, nu m-a dus gândul către COVID. M-am dus imediat în spital, la Victor Babeș de la început. În cazul soțului meu, lucrurile s-au întâmplat mult mai grav, iar pentru mine ceea ce i s-a întâmplat lui a fost o mare surpriză”, a povestit Andreea Esca, la Pro TV.