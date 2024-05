Ce nu a făcut niciodată Mellina de la Survivor România. Motivul pentru care refuză să se opereze: „Toate arată la fel” VIDEO EXCLUSIV

Mellina este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România și este apreciată pentru curajul de care a dat dovadă de-a lungul timpului. Vedeta a participat la mai multe reality-show-uri. Aceasta a fost concurentă Bravo, ai stil!, iar aparițiile sale au fost surprinzătoare. Mai mult decât atât, a acceptat provocarea Survivor în 2021, unde a făcut față cu brio. Până la vârsta de 37 de ani, Mellina nu a apelat la intervenții estetice, însă și-ar dori să își facă câteva schimbări. Fosta concurentă de la Survivor România 2021 a fost prezentă, recent, la un eveniment monden din Capitală și ne-a vorbit despre complexele cu care se confruntă.

În cadrul interviului exclusiv pentru Playtech Știri, Mellina ne-a vorbit despre marile complexe pe care le are când vine vorba de aspectul său fizic. Fiecare persoană își vede propriile defecte mai mult decât ar observa cei din jurul lor. Astfel, Mellina are un complex legat de dantura sa:

„Întotdeauna am suferit de faptul că nu am o dantură foarte frumoasă. Am purtat de 2 ori aparat dentar, dar nici acum nu sunt extraordinari dinții mei. Așa mi se pare mie, poate exagerez, pentru că dinții sunt ok. Am vorbit și cu doctorii de la clinică, am vrut să îmi pun fațete, dar mi-am dat seama că este o problemă în capul meu.

Am zis ok, ăștia sunt dinții mei, sunt curați, nu sunt cariați. Doctorii mi-au spus că nu îmi pot pune fațete din cauza unor situații, așa că am preferat să am dinții sănătoși, gingiile sănătoase, am făcut o albire și cam asta a fost.”, ne-a declarat Mellina, în exclusivitate pentru Playtech Știri.