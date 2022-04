Ce nemulțumire are Vlăduța Lupău de când e însărcinată. Ce a mărturisit vedeta

Vlăduța Lupău a vorbit cu fanii despre sarcină. Aceasta a făcut anunțul mai târziu decât s-ar fi așteptat fanii, dar cu toate astea cei care o iubesc au înțeles de ce a luat această decizie. Vedeta a făcut acum câteva dezvăluiri despre cum se simte în această perioadă fantastică pe care o trăiește. Pe lângă emoțiile uriașe s-au mai strecurat și nemulțumiri. Ce se întâmplă acum cu artista?

Vlăduța Lupău și-a dorit dintotdeauna să fie mamă, iar acum se bucură în sfârșit de emoțiile pe care și le dorea. Cântăreața a mărturisit că a avut câteva probleme de sănătate pe care a ținut să le rezolve înainte de a aduce un copil pe lume.

Așteptarea a luat sfârșit, analizele au ieșit foarte bune și acum solista și partenerul ei vor deveni părinți în curând. O sarcină vine la pachet și cu multe stări negative, probleme și alte nemulțumiri.

Vlăduța le-a împărtășit fanilor că a renunțat să mai pozeze pentru că a acumulat prea multe kilograme în plus. Cântăreața își ține la curent fanii și mai ales acum le povestește cum se simte.

Artista în vârstă de 31 de ani împărtășește și bucuriile și părțile mai puțin bune cu internauții care o urmăresc pe rețelele de socializare.

”Am făcut o prăjitură, am mâncat-o pe toată singură. Am încercat să fac și niște poze, dar am impresia că-s prea grasă și am renunțat, mai încerc.

Adi zice că am obraji faini”, a spus Vlăduța Lupău în mediul online, fiind deloc încântată de complimentul făcut de soțul ei.